Gabriel Milito quiere deshacerse de él y lo mandarían a un pequeño club de Sudamérica

A pesar de haber sumado algunos refuerzos importantes para afrontar el Clausura 2026, Chivas también anunció numerosas bajas, como es el caso de Alan Mozo , por ejemplo. Sin embargo, la limpia parece no acabar en Guadalajara, pues Gabriel Milito tendría decidido dejar ir a Teun Wilke, delantero mexicano de 23 años que ha tenido poco rodaje durante el 2025 y este año parece seguir de la misma manera.

Teun Wilke reforzaría a un pequeño equipo colombiano

Reportes indican que la directiva rojiblanca habría llegado a un acuerdo con el club colombiano Fortaleza CEIF para ejercer el traspaso de Teun Wilke. Las negociaciones estarían gestionando un préstamo por un año con opción de compra una vez finalizada la cesión. Con este ofrecimiento, Chivas busca dar minutos a uno de sus jóvenes más destacados en la delantera con el objetivo de aumentar su proyección.

A sus 23 años, Wilke, surgido de la cantera del Guadalajara, ha estado buscando su consolidación en el primer equipo de Chivas para disputar la Liga BBVA MX tras varias temporadas. Sin embargo, ha estado alternando entre la Primera División y torneos de desarrollo, sin ganarse la confianza de Milito. En este contexto, todo parece indicar que el delantero saldrá a Sudamérica para encontrar su mejor nivel.

Fortaleza CEIF, el equipo que buscaría a Wilke

Fortaleza CEIF es un equipo sudamericano que milita en el futbol colombiano y que ha mostrado interés en reforzar su plantilla para afrontar la temporada 2026. Durante el Torneo Finalización, acabaron la temporada en la sexta posición con 35 unidades y avanzaron a la fase final del torneo. Allí integraron el Grupo B con Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, pero acabaron en la última posición con solamente 3 puntos.

Con el objetivo de llegar aún más lejos, Fortaleza se ha interesado en la versatilidad y físico del atacante mexicano. La opción de compra al término de su cesión le permitiría al conjunto capitalino evaluar su adaptación, así como sus números respectivos antes de ejecutar una compra definitiva. Lo cierto es que en Colombia apuestan por el talento joven y creen que el canterano de Chivas podría ser importante en un futuro.