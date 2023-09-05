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Oficial: Teun Wilke llega al futbol mexicano en el Apertura 2023

Luego de una serie de rumores, Teun Wilke llega como refuerzo al futbol mexicano durante el Torneo Apertura 2023 para aportar su experiencia en Europa

Teun Wilke, nuevo refuerzo de Tapatío

Escrito por: Oscar Rodríguez

¡OFICIAL! Teun Wilke llega al futbol mexicano en el Apertura 2023

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Es oficial. Luego de una serie de rumores, Teun Wilke ha llegado a México como refuerzo para el Torneo Apertura 2023.

Con 21 años de edad, el delantero se incorpora al vigente campeón del futbol mexicano tras haber tenido paso por Europa con el Heerenveen de, Holanda, Spal de Italia y Jong Cercle de Bélgica, donde tuvo continuidad para lograr una efectividad de 11 goles y 4 asistencias en 17 partidos disputados para luego pasar a formar parte del Cercle Brugge de la Primera División.

Tras un desempeño destacado, Teun Wilke ha sido convocado por la Selección Mexicana en las categorías Sub-18 y Sub-21.

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El equipo al que llega Teun Wilke

El actual campeón de la Liga BBVA Expansión MX, Tapatío, ha anunciado la llegada del atacante con el objetivo de seguir formado al jugador para que en un futuro, pueda pasar a ser parte del Club Deportivo Guadalajara en la Liga BBVA MX.

Durante el Torneo Apertura 2023 en la categoría de plata, el equipo ‘Rojiblanco’ ocupa el lugar 10 de la tabla general luego de 7 partidos disputados. De cara a la Jornada 8 en la que el equipo dirigido por Arturo Ortega recibe a Mineros, Teun Wilke se integra a la escuadra de Chivas destacando con 1.91 m de estatura.

Cabe recordar, que Teun Wilke estuvo en el radar del Club América y FC Juárez, no obstante, el canterano del Club Querétaro finalmente llega a la Liga BBVA Expansión MX para aportar su experiencia en el Viejo Continente.

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