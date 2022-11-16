The Pearl, la exclusiva isla artificial ubicada en Catar

En Doha, Catar se encuentra un archipiélago artificial conocido como The Pearl, zona que destaca por su lujo y desarrollo arquitectónico a lo largo de sus 4 millones de metros cuadrados, que serán visitados por los aficionados que lleguen a esta nación para vivir la Copa del Mundo que arranca el próximo domingo 20 de noviembre con el duelo entre la selección local y el cuadro de Ecuador.

Catar está listo en todos los sentidos para celebrar la Copa del Mundo, y exhibir su grandiosa riqueza cultural, destacando La Perla, que tiene en 12 distritos o regiones, diferentes propuestas llenas de residenciales, restaurantes, parques, galerías y panorámicas que invitan al disfrute.

¿Dónde está y por qué se llama La Perla?

La Perla está ubicada en la zona oeste de la bahía, una región llena de lujo y rascacielos que sumó The Pearl, nombre que fue tomado por la actividad del pasado qatarí de búsqueda de perlas.

Este sitio es uno de los más famosos y visitados del país, que está a 36 minutos sin tráfico desde el Aeropuerto Internacional Hamad.

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Las 12 zonas de La Perla de Catar

La Perla no solo busca mostrar lujo y desarrollo habitacional. Tiene como intención manifestar 12 zonas o distritos con distintas propuestas arquitectónicas en sus calles, callejones, escalinatas, casas y comercios.

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Uno de los favoritos de los turistas, es Qanat Quartier, complejo que evoca a Venecia, pero en Catar, con una serie de canales, túneles, puentes y vistas extraordinarias.

Porto Arabia

Viva Bahriya

Costa Malaz

Abraj Quartiers

Qanat Quartier

Perlita Villas

Giardino villas

Medina Centrale

Floresta Gardens

The Villas

La Plage South

Isola Dana

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo de Qatar?

Este próximo 20 de noviembre, comenzará a rodar el balón en la Copa del Mundo de Qatar 2022, con el encuentro entre la selección organizadora Catar, que medirá fuerzas ante Ecuador en el Estadio Al Khor.

México iniciará su participación en el Mundial, el 22 de noviembre en el Estadio 974, enfrentándose ante el cuadro de Polonia, juego correspondiente al Grupo C, donde también están Argentina y Arabia Saudita.