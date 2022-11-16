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Fútbol

El equipo con más convocados para la Copa del Mundo Qatar 2022

Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga y seis campeón de Europa, es el que más jugadores llevará, con 17, a la Copa del Mundo de Qatar 2022

Alemania celebra gol ante Inglaterra
|REUTERS

Escrito por: Ricardo Albarrán

El Bayern Múnich tendrá a 17 representantes en la Copa del Mundo de Qatar 2022; el club bávaro es la institución que más futbolistas tiene convocados para la justa mundialista por encima de equipos como el Barcelona, Real Madrid, Juventus, entre otros, quienes históricamente suelen tener muchos jugadores llamados para el máximo torneo a nivel de clubes.

Los convocados del Bayern Múnich para la Copa del Mundo de Qatar 2022

Para la Selección de Alemania:

  • Manuel Neuer
  • Thomas Müller
  • Leon Goretzka
  • Serge Gnabry
  • Jamal Musiala
  • Joshua Kimmich
  • Leroy Sané

Para la Selección de Francia:

  • Benjamin Pavard
  • Dayot Upamecano
  • Kingsley Coman
  • Lucas Hernández

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Para la Selección de Senegal:

  • Sadio Mané

Para la Selección de Camerún:

  • Eric Maxim Choupo-Moting

Para la Selección de Países Bajos:

  • Matthijs de Ligt

Para la Selección de Croacia:

  • Josip Stanisic

Para la Selección de Canadá:

  • Alphonso Davies

Para la Selección de Marruecos:

  • Noussair Mazraouri

¿Cuándo regresa a la actividad el Bayern Múnich?

Luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Bundesliga entrará en su pausa invernal y el primer partido del Bayern Múnich será el 20 de enero contra el RB Leipzig de la jornada 16 de la primera división alemana; en el encuentro el club bávaro querrá reafirmar su cartel de máximo favorito para ser campeón local.

Por otro lado, en la Champions League, certamen en el que son favoritos, se medirán ante el Paris Saint-Germain el 14 de febrero para el juego de ida de los octavos de final en el Parque de los Príncipes y la vuelta será el 8 de marzo en la cancha del Bayern Múnich.

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¿Cuándo empieza la Copa del Mundo de Qatar 2022?

El vigésimo segundo mundial en la historia del futbol arrancará el domingo 20 de noviembre a las 10:00 horas en el centro de la República Mexicana. Qatar vs Ecuador será el juego que de inicio a la actividad en Qatar 2022 en el Estadio Al Khor que tiene capacidad para 60 mil personas y que será sede de 9 partidos mundialistas.

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