Jugadores de Pumas en la prelista de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 12 de mayo se dio a conocer la prelista de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Javier Aguirre, actualmente el plantel cuenta con Guillermo Martínez.

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El delantero de Pumas se encuentra concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de cara a los juegos amistosos de México ante Ghana, Australia y Serbia, últimos tres encuentros antes del inicio de la competencia del 11 de junio.

A pesar de que 'Memote' es el único jugador del Club Universidad Nacional que actualmente se encuentra con la Selección Mexicana, hay otro jugador de la escuadra auriazul que ha levantado la mano para pelear por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Y es que en la prelista, misma que contempla a 55 jugadores, aparece Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que en el Torneo Clausura 2026 tiene registro de 18 partidos jugados con marca de cinco goles entre encuentros de Fase Regular y Liguilla.

Llegando a Pumas como refuerzo proveniente de Santos Laguna, Jordan Carrillo hizo gol en los dos partidos de 4tos de Final frente al Club América, serie en la que el equipo de la UNAM obtuvo el pase a la siguiente ronda tras empatar el global 6-6, no obstante, el haber terminado la Fase Regular en el primer puesto de la tabla general le dio el pase a Pumas a la instancia de semifinales, donde se van a enfrentar a Pachuca.

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