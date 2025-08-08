¿Cambio es estrategia? Así le jugará el Puebla a los Tigres en el Viernes Botanero

En la pausa de la Leagues Cup y con la reanudación del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el Puebla visitará a Tigres en el Estadio Universitario.

La Franja regresa después de convertirse en uno de los mejores equipos mexicanos con su participación en el torneo entre equipos de México y de Estados Unidos.

La táctica del Puebla para enfrentarse a Tigres

Ahora, Puebla regresa al Viernes Botanero para verse las caras ante uno de los rivales más complicados en una de las sedes más complicadas: Tigres, que llega en tercer ligar son seis puntos, pero con un Ángel Correa que ha despegado.

Pese a las adversidades, Esteban Lozano, delantero enfranjado, destaca el enfoque colectivo y la motivación del grupo, “sabemos de la calidad de equipo que es Tigres, de los jugadores de calidad que tienen, pero nosotros venimos haciendo nuestro trabajo desde la jornada uno, desde la pretemporada, el Puebla va a ser el mismo Puebla que viene siendo durante todos estos partidos, no tendríamos porque cambiar, pero claro que hay jugadores de nombre que más que una presión es una motivación”, refiriéndose al caso específico del delantero argentino.

Además, recalcó la importancia de la competencia y la llegada del propio Correa a México: “es buenísimo que lleguen jugadores de alto nivel, lo hemos visto ya muchas veces, para nosotros que estamos en esta liga, pues claro que es algo muy bonito y muy padre, sobre todo también, porque es una liga competitiva, entonces bueno, el que lleguen jugadores de alto nivel, pues aumenta ese nivel de competitividad”, constató.

Futbolista del Puebla no le teme al Volcán

En el aspecto personal, habló sobre lo que significa para él jugar en el Volcán, el estadio que los Incomparables llenan semana con semana, ejerciendo presión en el rival, “me motiva, es que es lo más bonito que hay, poder jugar con gente, en un estadio así y yo de niño, pues así es como lo sueñas, no, entonces nada, yo estoy, a mí me encanta, o sea para mí es una motivación 100%”, comentó.

