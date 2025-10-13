Tiene una plantilla de 500 millones, venció a México en Rusia 2018 y quedaría fuera del Mundial 2026

La Selección de Suecia vive uno de sus momentos más críticos en la historia reciente en estas eliminatorias europeas. A pesar de contar con una plantilla con una valuación cercana a los 500 millones de euros y contar con un par de los mejores delanteros del mundo como Alexander Isak del Liverpool y Viktor Gyokeres del Arsenal, el combinado escandinavo ocupa el último lugar del Grupo B con apenas un punto en tres jornadas.

La situación es preocupante, ya que Suecia necesita ganar sus dos partidos restantes ante Suiza y Eslovenia y esperar a que Kosovo no sume ningún punto en sus compromisos finales, mientras Eslovenia no supere las siete unidades. Con Suiza prácticamente clasificada con 10 puntos, la única esperanza es acceder al repechaje mediante la Liga de Naciones de la UEFA.

Te puede interesar: Mundial 2026: Este es el valor de la plantilla de la selección de Cabo Verde

Suecia espera de un milagro para clasificar

El fracaso de este proyecto resulta inexplicable para una escuadra que cuenta con talentos como Viktor Lindelof, Antony Elanga y Dejan Kulusevski. Su derrota ante Kosovo 3-1 en Solna marcó un punto de inflexión, demostrando graves carencias defensivas pese a su poder ofensivo.

Con Isak y Gyökeres, ambos cotizados cerca de los 100 millones de euros cada uno, la ofensiva debería ser letal, pero el equipo ha anotado solo 2 goles en 3 encuentros. Esta contradicción entre potencial y rendimiento tiene en jaque al cuerpo técnico y ha generado fuertes críticas en el país nórdico.

El último capítulo de esta tragedia se escribirá en noviembre, cuando Suecia enfrente a Suiza y Eslovenia. Solo un milagro deportivo puede salvar a una generación demasiado talentosa para perderse el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: ¡Djaniny estaría orgulloso! Cabo Verde clasificó al Mundial 2026