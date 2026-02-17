Lo que tienes que saber del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol

Este martes 17 de febrero, se disputa el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol, evento que marca un precedente en la práctica de este deporte en México al ser el primero de su tipo, congregando al talento máximo del país en el diamante del Estadio Domindo Santana que se alista para este Clásico de Media Temporada.

Luego de un Home Run Derby de locura que ganó Erika Piancastelli pegando 62 vuelacercas en la ronda final, marcando una hazaña en este festival de jonrones, ahora todas las seleccionadas se alistan para enfrentarse en punto de las 8:00 PM en La Fortaleza,

Por cada bando, hay mucha calidad mexicana y del extranjero, pero será en este duelo en el que se decidirá qué equipo y por qué marcador se van a los libros de historia de la LMS.

La jugador de Diablas, Leannelys Zayas quien verá acción en el juego representando a la Zona Sur, no duda en que tendrán el título en su zona y que recibirán todo el apoyo de la afición leonesa, debido a que en la 'sur' están las Bravas de León, factor que podría pesar cuando la pelota esté viva en el diamante.

Emoción, crecimiento y proyección, de la Liga Mexicana de Softbol

Por la mañana, se entregaron los reconocimientos a lo más destacado de la LMS, en un desayuno especial en León, Guanajuato, donde el presidente de las Bravas de León, Mauricio Martínez, reveló que ha sido tal el impacto y sensaciones del crecimiento de la Liga, que en el marco de este evento se ha discutido una mayor temporalidad de la LMS y el crecimiento de equipos.

Hizo énfasis que podría arrancar antes el calendario y aumentar en participantes, aunque se tiene que revisar detalladamente estas propuestas para seguir fortalecimiendo a la LMS.

En entrevista con Home Run Azteca, Horacio de la Vega validó esa idea e inquietud, aunque precisó que se tienen que revisar diferentes protocolos para precisamente fortalecer en un crecimiento a la Liga, pero no descartó que para la siguiente temporada se tengan más equipos y por ende un calendario más amplio.