Casi un año después, Tiger Woods volvió a competir

Más de diez meses después de sufrir un grave accidente de tráfico, Tiger Woods volvió a jugar al golf, lo hizo junto a su hijo Charlie Woods, de 12 años, en el PNC Championship de Orlando Florida, Estados Unidos, torneo en el que los Woods culminaron en la quinta plaza después de la primera ronda con -10 golpes, a tres de la pareja formada por Payne Stewart y Reagan Cink, la cual lidera la competencia hasta el momento.

Charlie smokes a drive

Charlie nails the approach

Tiger sinks the putt



Team Woods with a birdie to start @PNCChampionship. pic.twitter.com/P9bTHKwsPX — PGA TOUR (@PGATOUR) December 18, 2021

La recuperación de Woods va lenta pero con paso firme. Junto a su hijo, demostró que, pese a las adversidades, su calidad no ha desaparecido. Su desaparición de los campos de golf se produjo abruptamente tras sufrir el accidente en el que se fracturó los huesos de la pierna, el tobillo y el pie derecho al chocar contra un terraplén el pasado 23 de febrero en Los Angeles.

Las palabras de Tiger Woods

Este sábado, luego de su participación, Woods narró sus primeras sensaciones tras su regreso: "Un gran día, con la familia. Lo he pasado genial. Lo hemos pasado muy bien jugando juntos mi hijo y yo. Charlie no parecía nervioso y yo aún puedo meter algún par que otro", señaló.

Golf - PNC Championship - The Ritz-Carlton Golf Club, Orlando, Florida, U.S. - December 18, 2021 Tiger Woods of the U.S. talks to the media at the end of the first round REUTERS/Joe Skipper|JOE SKIPPER/REUTERS

"No pudimos capitalizar un eagle con buenos golpes. Estoy putteando mejor, cada vez voy mejor, pero todavía no estoy en forma de golf. Además, Siento orgullo por lo que hace Charlie. Para pelear por la victoria mañana, hay que empezar fuerte. Pero lo importante es divertirse. En el día a día hay que quitar lo malo, cavar, salir del barro. Esta es la parte fácil, competir", añadió.

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Este domingo se disputará la segunda y última jornada del PNC Championship, torneo que ha recibido a veinte duplas de jugadores integrados por al menos un profesional que debe haber ganado un Major o el Players Championship y un familiar, que en su mayoría son padres e hijos.

Posiciones primera ronda PNC Championship

1.- Equipo Payne Stewart y Reagan Cink (-13)

T2.- Equipo John Daly y John Daly II (-12)

T2.- Equipo Justin Thomas y Mike Thomas (-12)

4.- Equipo Vijay Singh y Qass Singh (-11)

T5.- Equipo Tiger Woods y Charlie Woods (-10)

Con información de. EFE