Tiger Woods vuelve a soñar con el PGA Tour tras recibir luz verde médica

A sus 50 años y con una carrera marcada por la grandeza y la resiliencia, Tiger Woods vuelve a encender la ilusión en el mundo del golf. El ganador de 15 majors confirmó que ya recibió autorización médica para volver a pegar golpes, un paso clave en su largo proceso de recuperación tras la cirugía de reemplazo de disco lumbar a la que fue sometido en octubre de 2025.

Aunque el panorama es alentador, el propio Woods dejó claro que el regreso será paulatino y con mucha paciencia. El historial pesa: 11 cirugías ortopédicas, siete de ellas en la espalda, obligan al estadounidense a escuchar más que nunca a su cuerpo, ahora con medio siglo de vida encima.

Un regreso paso a paso

En una entrevista, Tiger explicó que por ahora solo trabaja con hierros cortos y medios, sin arriesgar más de la cuenta. El driver y las exigencias completas del juego todavía deberán esperar.

"Los médicos me han dado permiso para golpear, pero cuando empiece a pegar drivers y a jugar en casa, habré estado alejado del juego un año y medio. Voy a estar bastante oxidado", reconoció con honestidad.

Su último torneo fue el Open Championship 2024, donde no superó el corte, y desde entonces el físico ha sido el principal obstáculo para volver a competir al máximo nivel.

Woods sabe que su preparación ahora es distinta a la de otras recuperaciones. El dolor aparece antes y la movilidad no es la misma, algo que asume con realismo. Aun así, las opciones de verlo nuevamente en el campo crecen, especialmente con la mira puesta en el Masters de Augusta en abril, siempre y cuando no surja un nuevo contratiempo.

Incluso, no se descarta que Tiger utilice la TGL, una liga con hoyos virtuales y zonas de juego corto, como un puente para recuperar sensaciones competitivas sin tanta exigencia física.

Woods celebra el regreso de Koepka al PGA Tour

Más allá de su propio camino, Tiger Woods también se pronunció sobre el regreso de Brooks Koepka al PGA Tour, tras más de tres años en el LIV Golf. Para Woods, la reincorporación del cinco veces ganador de majors es una gran noticia para el deporte.

"Los aficionados quieren ver a los mejores contra los mejores. Es una meritocracia", señaló Tiger, respaldando las condiciones que Koepka aceptó para volver, incluyendo su salida del programa de equidad y una donación benéfica de 5 millones de dólares.

Koepka, de 35 años, todavía tiene margen para seguir compitiendo al más alto nivel, aunque la comparación con Woods es inevitable. Cinco majors contra quince y una carrera que aún puede extenderse por otros 15 años.

Mientras tanto, Tiger Woods avanza con calma, consciente de sus límites, pero con la misma ambición que lo convirtió en leyenda. El golf mundial espera, otra vez, su regreso.

