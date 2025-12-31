Tigres en el Clausura 2026: Objetivos, expectativas, deseos y posibles fichajes

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX será un tanto atípico considerando que será el último que se lleve a cabo antes de la llegada de la Copa del Mundo. En ese sentido, vale decir que los objetivos de varios equipos, entre ellos Tigres, siguen estando completamente intactos.

Tigres se ha convertido en una de las escuadras más importantes del país gracias a la cantidad de campeonatos que ha obtenido en los últimos 15 años. Ante este hecho, no está de más conocer cuáles serán sus objetivos, así como expectativas y posibles fichajes para el siguiente torneo.

¿A qué aspira Tigres en el Clausura 2026?

Tal y como ha ocurrido a lo largo de las últimas temporadas, la máxima aspiración de Tigres es el campeonato de la Liga BBVA. Vale decir que en estos momentos el conjunto felino tiene ocho títulos, por lo que es uno de los cuadros más ganadores por encima de otros como Pumas, Pachuca y Rayados.

Ante este hecho, de la mano de Guido Pizarro se espera un cuadro universitario mucho más establecido en el modelo de juego que su entrenador quiere, el cual desea conservar dotes defensivos que mostró el Tuca Ferretti pero con un envión anímico ofensivo de la mano de elementos como Correa, Gignac y Brunetta.

¿A qué jugadores puede contratar Tigres?

Se espera que la directiva felina vuelva a invertir en elementos de categoría que refuercen aún más la ya llamativa plantilla de Tigres. Y si bien hasta el momento no ha sonado un fichaje estelar, diversos medios apuntan a un posible regreso de Julián Quiñones sin que nada esté confirmado hasta ahora.

Tigres y el deseo de rejuvenecer la plantilla

Una de las ideas que Tigres ha tenido desde hace varios años es rejuvenecer la plantilla, un hecho que han logrado a través de elementos como Diego Lainez, Jesús Garza, Rómulo, Marcelo Flores, Diego Sánchez y Ozziel Herrera, por citar solo algunos ejemplos. Además, en este punto también destaca la baja de Javier Aquino, quien no renovó su contrato con el club.

¿Es Tigres la mejor plantilla de México rumbo al 2026?

La pregunta puede tener matices un tanto subjetivos, aunque económicamente hablando Transfermarkt no coloca a la plantilla de Tigres como la mejor del país. Esto sí, en estos momentos compite dentro de las mejores cinco, por lo que, con un par de refuerzos, la historia podría cambiar.

