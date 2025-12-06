¿Quién fue el último técnico mexicano en ser campeón de la Liga BBVA MX?

Desde hace varios años, los técnicos mexicanos no han logrado destacar en la Liga BBVA MX , ya que no han llegado a la ronda final del campeonato mexicano, tal es el caso del Apertura 2025, donde no tenemos estrategas nacionales al frente de los equipos clasificados.

En esta ocasión esa mala racha estuvo cerca de romperse, aunque el mal momento se confirmó con la eliminación de Pumas en el Play In, equipo comandado por Efraín Juárez , con lo que se cumplen dos años sin estrategas mexicanos en la ronda final.

¡Increíble falla de Paulinho! Toluca perdona | Toluca vs Juárez | Cuartos de Final Vuelta

¿Quién fue el último entrenador mexicano en ganar la Liga BBVA MX?

La última ocasión que un estratega mexicano logró llevar a su equipo a la fase final de la Liga BBVA MX, fue en el Torneo Apertura 2023 , cuando Ricardo Carbajal estaba al frente del Puebla, y fueron eliminados por Tigres.

Cuando hablamos del último campeonato conseguido por un técnico mexicano, nos tenemos que ir hasta el Torneo Guardianes 2020, cuando el cuadro de Léon logró vencer a Pumas, bajo el mandato de Ignacio Ambriz, quien le ganó la partida a Andrés Lillini.

Tras el campeonato de Ignacio Ambriz, son nueve los técnicos extranjeros que han logrado levantar el título de la Liga BBVA MX, en este torneo todavía quedan en la competencia por el campeonato son: Toluca (Antonio Mohamed), Tigres (Guido Pizarro), Cruz Azul (Nicolás Larcamón) y Monterrey (Domenec Torrent).

Sin embargo, es importante destacar que, Antonio Mohamed, quien es el actual campeón del futbol mexicano con Toluca y Guido Pizarro que está al frente de Tigres, se formaron como estrategas en la Liga BBVA MX, aunque los dos nacieron en Argentina.

