Los memes del séptimo título de Tigres Femenil dedicados al América y a Rayados

Tigres Femenil derrotó 1-0 al América (global 4-3) y levantó su séptimo título de la Liga MX Femenil en la cancha del Estadio Universitario este domingo 23 de noviembre, fecha pasa a la historia de un nuevo campeonato de las Amazonas para consolidándose como el equipo más dominante en la historia del torneo.

Los usuarios no tardaron en inundar en las redes sociales con imágenes y ocurrencias que reflejaron la emoción del triunfo del equipo felino. Uno de los más compartidos fue el que comparaba a Tigres con Thanos, portando las “siete gemas” del poder, en alusión a los campeonatos conquistados. Otros hicieron referencia a la “paternidad” sobre América, recordando que las felinas han sido verdugo recurrente de las Águilas en finales.

También hubo espacio para la creatividad con personajes de caricaturas y películas. Desde Gokú levantando el trofeo hasta escenas de “Los Simpson” adaptadas para mostrar la superioridad auriazul. Los aficionados del América, por su parte, no se salvaron de la ironía: circularon memes que mostraban a las Águilas con las alas cortadas, incapaces de volar en la final. También hubo dedicados a los archienemigo de Rayados de Monterrey.

El gol de Maricarmen Reyes, que selló la victoria en el Volcán, fue otro de los protagonistas digitales. Memes la mostraban como “la heroína inesperada” y hasta como “la nueva reina del norte”. La narrativa de que Tigres es prácticamente imparable en casa también se reforzó con imágenes del estadio convertido en fortaleza.

Más allá de la burla, los memes reflejaron la pasión y el ingenio de la afición de Tigres. El séptimo título ya es parte de la memoria colectiva… y de la cultura digital.

Aquí otros memes sobre el séptimo título de las Amazonas:

Tigres Femenil llegando a otra final y siendo campeonas de nuevo, cuando las subestimaron y no las tenían como favoritas al título pic.twitter.com/vOE0vLlMNQ — kass ✨ (@kassandracgzz) November 28, 2023

¡Hola, @SEFutbolFem! 👋 ¡La Campeona del Mundo ahora es también Campeona de México! pic.twitter.com/jvz7gTHPCq — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 24, 2025

7 finales ganadas de tigres Femenil... #TigresCampeon

gracias Bombi! Gracias Ordoñez, gracias Greta, Gracias TIGRES!!! Gracias Tembi, gracias Jenny Hermoso, gracias Ceci🙏

TIGRES LAS MAS campeonas !!#EstoEsTigresFemenil #SiempreContigo pic.twitter.com/9OqC3AJ8fZ — luckylook🪆 (@ABBAR2D2) November 24, 2025

Liga MX Femenil A25: Tigres Campeón 🏆



Hoy Tigres 🐯 sumó su 7ma ⭐ de la Liga MX Femenil tras vencer al América 4-3, y como es costumbre, dibuje a Tigrelle (Furra de Tigres), con el titulo de Liga.



Felicidades @TigresFemenil



Dibujo realizado para mi página @LasFurrasMexas pic.twitter.com/vcQMucP4AX — El DVan Artes (@DVanArts53) November 24, 2025

¡LLEGÓ EL SÉPTIMO TÍTULO DE LIGA PARA TIGRES!

¡EL EQUIPO MÁS GANADOR DE MÉXICO!

¡NADIE SE SIENTA EN SU MESA!#LigaBBVAMXFemenil #FutFem #EstoEsTigresFemenil pic.twitter.com/JtJBfDA157 — Liga Femenil MX Memes (@ligafemenilmex) November 24, 2025