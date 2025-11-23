CONFIRMADO: Cruz Azul suma nuevo portero para la Liguilla del Apertura 2025 tras la lesión de Kevin Mier

Cruz Azul afrontará los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 con varias bajas, siendo la ausencia de Kevin Mier la más relevante de todas. El guardameta sufrió una fractura en la tibia que lo dejará varios meses fuera de las canchas, por lo que se perderá el desenlace del torneo corriente. En este contexto, el cuerpo técnico comandado por Nicolás Larcamón tuvo que mover piezas para encontrar al reemplazo ideal y ahora un nuevo portero se sumó a La Noria.

Cruz Azul recupera a Emmanuel Ochoa para la Liguilla del Apertura 2025

Reportes indican que Emmanuel Ochoa ya se encuentra recuperado de su lesión muscular, por lo que está a disposición del cuerpo técnico de Cruz Azul para comenzar a sumar minutos en la Liguilla del Apertura 2025. Esta noticia fue bienvenida en La Máquina, pues la baja de Mier significó un duro golpe para el equipo, aunque el juvenil no sería titular en los partidos definitorios de la Liga BBVA MX.

Crédito: @Cruz Azul / X Emmanuel Ochoa se recuperó de su lesión y estará en la Liguilla con Cruz Azul

Emmanuel Ochoa sería suplente durante la Liguilla

La información indica que Ochoa no sería contemplado como titular durante la Liguilla, pues Larcamón prioriza a Andrés Gudiño como titular, principalmente por su mayor experiencia en Primera División. De esta manera, Emmanuel ejercería un rol de guardameta suplente y esperaría por su oportunidad en caso de una posible ausencia del ex Venados de Mérida.

Mientras tanto, Ochoa volvió a tener minutos al ser titular en el empate a cero contra Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 Sub-21. Emma sumó una valla invicta en su regreso y Cruz Azul avanzó a las semifinales del torneo, donde espera por el ganador del duelo entre Santos Laguna y Juárez. En este contexto, el regreso de Ochoa ilusionó a todos los aficionados cementeros.

El regreso de Emmanuel Ochoa es importante para Cruz Azul

La última aparición de Ochoa, de 20 años, había sido durante el Mundial Sub-20 jugado en Marruecos defendiendo la camiseta de México. Sin embargo, una lesión muscular lo dejó varias semanas fuera de las canchas e, incluso, se especuló con que podía perderse el resto de la Liga BBVA MX. Ya recuperado, Emmanuel es considerado el futuro de la portería cementera, por lo que comenzará a formar parte del primer equipo durante la Liguilla.

¿Cuándo juega Cruz Azul los cuartos de final del Apertura 2025?

Cruz Azul se enfrentará a Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025 y el primer juego se disputará el próximo miércoles 26 de noviembre en el Estadio Akron. Por otro lado, la vuelta se dará el día 29 en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.