CONFIRMADO: Tigres se despide de una de sus grandes figuras

Este jueves 29 de enero, Uriel Antuna dejó de ser jugador de los Tigres de la UANL oficialmente para convertirse en el fichaje estelar de los Pumas de la UNAM y a través de sus rede sociales el conjunto regiomontano agradeció al atacante por su entrega y profesionalismo durante su estancia en el Volcán.

Tigres se despide de Uriel Antuna

Luego de año y medio como jugador de Tigres, Uriel Antuna dejó a la institución para enfundarse la camiseta de Pumas en donde buscará ayudar al equipo para recuperar el protagonismo que lo caracterizó.

A través de sus redes sociales, los Tigres destacaron el profesionalismo de Antuna y le desearon éxito en su nueva etapa con el conjunto del Pedregal.

"Agradecemos a Uriel Antuna su entrega y profesionalismo mostrado en su paso por el Club Tigres. Te deseamos todo el éxito en tus futuros proyectos, Uriel", compartió la cuenta oficial del conjunto felino.

El Brujo Antuna llegó a Tigres procedente de Cruz Azul en el Apertura 2024 y durante su estancia en el equipo disputó 48 partidos entre Liga BBVA MX y Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que anotó su único gol como jugador de los Felinos, además de contribuir con tres asistencias.

Antuna se unirá a Juninho, Jordan Carrillo, Antonio Leone, César Garza y Robert Morales como los refuerzos de Pumas para competir por el título de la Liga BBVA MX este Clausura 2026.

Los Pumas serán el séptimo equipo en la carrera de Uriel Antuna tras su paso por Santos Laguna, Groningen, Los Angeles Galaxy, Cruz Azul, Chivas, Tigres y ahora el club Universidad Nacional en donde será presentado próximamente.

