Tigres UANL le saca una abismal diferencia económica a Forge FC para la Concacaf Champions Cup

Se celebró el sorteo de la Concacaf Champions Cup 2026 y se dio a conocer que Tigres de la UANL se enfrentará contra el Forge FC de Canadá en la primera ronda de la Concachampions. Por supuesto hay mucha diferencia de nivel entre el equipo mexicano y el canadiense, que se refleja también en el valor de mercado de cada plantilla.

Se conocieron los rivales de todos los equipos mexicanos en la Concachampions 2026 y el de Tigres, tal vez, sea el más accesible. Es que mientras los de la Universidad Autónoma de Nuevo León tienen una plantilla valuada en más de 70 millones de euros, el Forge FC tiene un plantel cuyo precio no alcanza ni siquiera los 3 millones de la moneda europea.

|X: Tigres

La figura de Tigres vale más del triple que todo Forge FC

Según Transfermarkt, Ángel Correa tiene un precio de € 9M y es el jugador más valioso que tiene Tigres de la UANL. Mientras tanto, la plantilla entera del equipo canadiense vale € 2.8M. Esto deja a las claras la inmensa superioridad económica que hay entre un equipo y el otro para la primera ronda (16avos de final) de la Concacaf Champions Cup.

Los jugadores más valiosos de Tigres

Ángel Correa (extremo derecho, 30 años): 9 millones de euros

Juan Brunetta (mediocentro ofensivo, 28 años): 6.5 millones de euros

Joaquim (defensa central, 26 años): 5.5 millones de euros

Jesús Angulo (lateral izquierdo, 27 años): 5 millones de euros

Fernando Gorriarán (mediocentro, 31 años): 4.5 millones de euros

Así quedó el sorteo de Concacaf Champions Cup pic.twitter.com/t8sN9gXo2u — Andres Agulla (@aagulla_TV) December 10, 2025

Los jugadores más ‘caros’ de Forge FC

Dan Nimick (defensa central, 25 años): 250 mil euros

Alexander Achinioti-Jönsson (defensa central, 29 años): 200 mil euros

Harry Paton (mediocentro, 27 años): 200 mil euros

Brian Wright (delantero centro, 30 años): 200 mil euros

Alessandro Hojabrpour (pivote, 25 años): 200 mil euros

Jassem Koleilat (portero, 26 años): 200 mil euros

El sorteo benefició a Tigres en la Concacaf Champions Cup

Así como le tocó el Forge de Canadá en la primera ronda, el sorteo entero de la Concacaf Champions Cup benefició a Tigres. Es que los de Guido Pizarro no jugarán contra ningún rival mexicano hasta una eventual semifinal. El cuadro es favorable para los regiomontanos. Recién en esa fase podrían cruzarse con Club América.

