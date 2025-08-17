Tigres 1-0 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 16 de agosto, partido de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX; transmisión online

¡Goool de Juan Brunetta!



Tras una gran jugada de los felinos, tigres se pone en ventaja en el Volcán#MásAcciónMásDiversión #sabadofelino #MásAcciónMásDiversión



Tigres se mide vs América en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, partido que puedes disfrutar gratis y en vivo por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Guido Pizarro, el conjunto de la UANL encara el compromiso luego de haber vencido al Club Puebla en la Fecha 4. Por su parte, la escuadra comandada por André Jardine viene de derrotar a Querétaro. Sin embargo, el equipo de Coapa no cuenta con plantel completo para medirse a los Tigres, pues Henry Martín no hizo el viaje a Nuevo León y el refuerzo, Allan Saint-Maximin, aún no se encuentra registrado con el Primer Equipo.

Alineaciones Tigres vs América

Tigres: Nahuel Guzmán, Juan Pirata, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Javier Aquino, Romulo Zanré, Ángel Correa, Nicolás Ibáñez y Ozziel Herrera.

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Brian Rodríguez y José Zúñiga.

