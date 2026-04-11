ÚLTIMA HORA: México consigue goleada de escándalo 9-0, previo a la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Mexicana Femenil firmó una actuación demoledora en Zacatecas al vencer a Islas Vírgenes. El equipo tricolor no tuvo rival en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba y dejó claro, desde los primeros minutos, que el objetivo era asegurar una ventaja contundente de cara al duelo decisivo del grupo contra Puerto Rico.

México impuso condiciones en todas las líneas, generó llegadas constantes y anuló por completo cualquier intento ofensivo del rival, María Sánchez fue la gran figura de la noche al comandar el ataque con una actuación sobresaliente con 4 goles y estuvo bien acompañada por jugadoras como Charlyn Correa, Kimberly Rodríguez y Scarlet Camberos, quienes también se hicieron presentes en el marcador. Kiana Palacios al minuto 83, sentencio el partido.

Con este resultado, México alcanza los 9 puntos y se coloca en la cima del Grupo A, superando a Puerto Rico gracias a la diferencia de goles.

El equipo deberá confirmar el liderato en el partido ante Puerto Rico el próximo 18 de abril. De lograrlo, avanzará al Campeonato Concacaf W 2026, torneo donde se definirán los boletos para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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México vs Puerto Rico|Mexsport

FECHA Y HORA EXACTA del partido previo a la Copa del Mundo entre México y Puerto Rico

La Selección Mexicana seguirá su exigente calendario enfrentando a Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez, un compromiso que será determinante para sus aspiraciones internacionales.

México vs. Puerto Rico (Femenil)



Fecha: Sábado, 18 de abril de 2026

Hora: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Nemesio Díez, Toluca

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