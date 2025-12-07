Tigres vs Cruz Azul: Alineaciones del partido de Semifinales del Apertura 2025

Los Tigres de la UANL se disputan este sábado 6 de diciembre el pase a la Final del Apertura 2025 ante el Cruz Azul en la Vuelta de las Semifinales a disputarse en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

Alineaciones Tigres vs Cruz Azul

Tigres y Cruz Azul llegan a la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 en gran momento y presentan a sus mejores hombres para este partido en el que está en juego el pase a la gran Final.

Felinos y Cementeros empataron en el juego de ida, pero la igualada le da el pase a los Tigres a la Final por su mejor posición en la tabla.

Por su parte, el Cruz Azul necesita ganar por cualquier resultado y en caso de avanzar a la Final tendrá que hacer una pausa para disputar el Derby de las Américas ante el Flamengo por la Copa Intercontinental.

Alineaciones de Tigres UANL

1.- Nahuel Guzmán

14.- Jesús Garza

23.- Rómulo

27.- Jesús Angulo

3.- Marco Farfán

16.- Diego Lainez

2.- Joaquim

8.- Fernando Gorriarán

11.- Diego Brunetta

7.- Ángel Correa

10.- André Pierre Gignac

DT: Guido Pizarro

Alineaciones Cruz Azul

1.- Andrés Gudiño

4.- Willer Ditta

6.- Erick Lira

5.- J. Orozco

33.- Gonzalo Piovi

15.- Ignacio Rivero

29.- Carlos Rotondi

3.- Omar Campos

20.- José Paradela

9.- Ángel Sepúlveda

21.- Gabriel Fernández

DT: Nicolás Larcamón

