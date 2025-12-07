deportes
Tigres vs Cruz Azul: Alineaciones del partido de Semifinales del Apertura 2025

La final está en juego y Tigres y Cruz Azul presentan sus alineaciones con sus mejores hombres

tigres victoria sobre xolos goleada
JONATHAN DUENAS/MEXSPORT
during the quarter-final second match between Tigres UANL and Tijuana as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 29, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
Francisco Fernández
Liga MX
Los Tigres de la UANL se disputan este sábado 6 de diciembre el pase a la Final del Apertura 2025 ante el Cruz Azul en la Vuelta de las Semifinales a disputarse en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

¡GOL de Federico Pereira | Toluca 1 - 0 Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025

Alineaciones Tigres vs Cruz Azul

Tigres y Cruz Azul llegan a la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 en gran momento y presentan a sus mejores hombres para este partido en el que está en juego el pase a la gran Final.

Felinos y Cementeros empataron en el juego de ida, pero la igualada le da el pase a los Tigres a la Final por su mejor posición en la tabla.

Por su parte, el Cruz Azul necesita ganar por cualquier resultado y en caso de avanzar a la Final tendrá que hacer una pausa para disputar el Derby de las Américas ante el Flamengo por la Copa Intercontinental.

Estadio Universitario, Tigres

Alineaciones de Tigres UANL

1.- Nahuel Guzmán
14.- Jesús Garza
23.- Rómulo
27.- Jesús Angulo
3.- Marco Farfán
16.- Diego Lainez
2.- Joaquim
8.- Fernando Gorriarán
11.- Diego Brunetta
7.- Ángel Correa
10.- André Pierre Gignac
DT: Guido Pizarro

Alineaciones Cruz Azul

1.- Andrés Gudiño
4.- Willer Ditta
6.- Erick Lira
5.- J. Orozco
33.- Gonzalo Piovi
15.- Ignacio Rivero
29.- Carlos Rotondi
3.- Omar Campos
20.- José Paradela
9.- Ángel Sepúlveda
21.- Gabriel Fernández
DT: Nicolás Larcamón

