Tigres vs Cruz Azul: Alineaciones del partido de Semifinales del Apertura 2025
La final está en juego y Tigres y Cruz Azul presentan sus alineaciones con sus mejores hombres
Los Tigres de la UANL se disputan este sábado 6 de diciembre el pase a la Final del Apertura 2025 ante el Cruz Azul en la Vuelta de las Semifinales a disputarse en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.
Alineaciones Tigres vs Cruz Azul
Tigres y Cruz Azul llegan a la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 en gran momento y presentan a sus mejores hombres para este partido en el que está en juego el pase a la gran Final.
Felinos y Cementeros empataron en el juego de ida, pero la igualada le da el pase a los Tigres a la Final por su mejor posición en la tabla.
Por su parte, el Cruz Azul necesita ganar por cualquier resultado y en caso de avanzar a la Final tendrá que hacer una pausa para disputar el Derby de las Américas ante el Flamengo por la Copa Intercontinental.
Alineaciones de Tigres UANL
1.- Nahuel Guzmán
14.- Jesús Garza
23.- Rómulo
27.- Jesús Angulo
3.- Marco Farfán
16.- Diego Lainez
2.- Joaquim
8.- Fernando Gorriarán
11.- Diego Brunetta
7.- Ángel Correa
10.- André Pierre Gignac
DT: Guido Pizarro
Alineaciones Cruz Azul
1.- Andrés Gudiño
4.- Willer Ditta
6.- Erick Lira
5.- J. Orozco
33.- Gonzalo Piovi
15.- Ignacio Rivero
29.- Carlos Rotondi
3.- Omar Campos
20.- José Paradela
9.- Ángel Sepúlveda
21.- Gabriel Fernández
DT: Nicolás Larcamón
