Tres posiciones que debería reforzar el América para el Clausura 2026

El conjunto del América tuvo un torneo lleno de muchas irregularidades, aunque logró llegar a la Liguilla del Apertura 2025 , pero fue eliminado en la ronda de Cuartos de Final por el cuadro de Monterrey. Situación que ha causado cierta molestia en la directiva, pero más en la afición.

Por ese motivo, se ha comenzado a hablar mucho sobre una renovación en el cuadro de Coapa , ya que en los últimos meses se fueron jugadores que habían sido importantes en el tricampeonato, pero no llegaron refuerzos para cubrir esas salidas.

¡Increíble Falla! Pereira Perdona el Empate para Toluca | Liga MX Apertura 2025

¿Cuáles son las posiciones que debería reforzar el América?

Tras quedar eliminado, la directiva del América estaría buscando que André Jardine tenga una plantilla más completa y que brinde garantías al momento de hacer los cambios o tener lesiones, tema que complicó el semestre para los azulcremas.

La primera zona que el América tendría que reforzar es la central, donde han tenido momentos complicados entre lesiones y bajo rendimiento, por lo que uno de los que apunta a salir es Igor Lichnovsky, esto para liberar una plaza de extranjero. Ya han comenzado a sonar algunos nombres para acompañar a Ramón Juárez y Sebastián Cáceres.

En el centro del campo, también necesitan nuevos elementos, principalmente un volante de recuperación, para no depender del buen momento que pueda tener Fidalgo y Dos Santos, quien podría estar viviendo sus últimos partidos con el América, también se necesita un mediocampista ofensivo, esto para tapar la salida de Diego Valdés.

Finalmente, el equipo de André Jardine necesita un centro delantero, ya que todo el torneo tuvo una gran ausencia de gol, Zúñiga no logró los números que tuvo en Tijuana, mientras que Henry Martín estuvo lesionado casi todo el torneo.

Por ese motivo, el equipo llegó a jugar sin un centro delantero, lo cual se vio reflejado en la falta de gol, ahora se especula que es una de las prioridades de la directiva.

