Tigres vs Rayados de Monterrey: ¡Dónde ver EN VIVO el Clásico Regio de la Jornada 10 del Clausura 2026?

El Clásico Regio de este Torneo Clausura 2026 se juega este sábado 7 de marzo, cuando Tigres y Monterrey se enfrenten en el Estadio Universitario a las 20:50 horas, dentro de la Jornada 10 del Clausura 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Monterrey?

El encuentro lo podrás seguir EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, además de nuestro sitio web y la APP de Azteca Deportes. La narración y análisis estarán a cargo de un equipo de lujo: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, quienes llevarán toda la emoción del clásico a la pantalla.

¿Cómo llega Tigres al Clásico Regio?

El conjunto de Tigres llega con altibajos. Tras una contundente victoria por 1-4 ante América a finales de febrero, parecía que las aguas se calmaban. Sin embargo, la derrota por 3-1 frente a Puebla en la fecha anterior volvió a encender las alarmas. Tigres acumula 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, lo que lo coloca en la octava posición.

De esos puntos, apenas cuatro los ha conseguido como local, y su único triunfo en casa fue ante Santos Laguna, último de la tabla. Para aspirar a más, Tigres deberá hacerse fuerte en el Estadio Universitario, justo en el partido más importante de la temporada para su afición.

¿Cómo llega Rayados al Clásico Regio?

Por su parte, Rayados llega con el mismo récord que Tigres, pero con mejor diferencia de goles (+5 contra +4), lo que lo ubica en la séptima posición. Monterrey viene de golear 4-0 a Querétaro, resultado que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas y devolvió confianza al plantel.

Jugadores clave a seguir de Tigres y Monterrey

André-Pierre Gignac podría ver minutos en este partido luego de anotar 14 goles en su carrera ante Monterrey, solo ha anotado más contra Pumas (17) en su carrera. Luca Orellano llega encendido a este encuentro luego de contribuir a los cuatro goles de Monterrey en su último encuentro de liga (dos tantos, dos asistencias).

