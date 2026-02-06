Tigres vs Santos: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Este Viernes Botanero hay doble cartelera, donde aparecerán equipos protagonistas, por lo que se advierte sobre la velada emocionante en el que Tigres se mide ante Santos, dando comienzo ademas para la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Te podría interesar: Este es el sitio donde se construiría el NUEVO ESTADIO DEL CRUZ AZUL

Tigres pasa por esta ocasión a jugar en viernes, y ante Santos busca sumar unidades y mantenerse entre los primeros equipos del certamen, en el cual no han tenido el protagonismo que anhelan.

El Clausura 2026 aún es muy joven, y entre doble jornada y una pausa, los equipos buscan su mejor funcionamiento, y Santos, que está al fondo hará hasta lo imposible para propinarle un descalabro a los felinos.

Te podría interesar: Galaxy de Los Angeles ilusiona con poder fichar a Cristiano Ronaldo

Lo que tienes que saber del Tigres vs Santos

Partido: Tigres vs Santos

Horario: 19:00 HRS

Estadio: Volcán Universitario

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app



Así llega Tigres al partido en contra de Santos

El equipo felino, arriba a este encuentro de la fecha 5, en el séptimo sitio, con dos victorias, un empate y una derrota. Los de Pizarro tienen siete puntos y están a cinco del líder Chivas.

Correa, Marcelo Flores , Lainez, Nahuel y compañía, van desempecados de un juego a -8 grados en Canadá donde no lograron ganar al Forge de Ontario, y quieren retomar el camino de la victoria en casa.

Así llega Santos al partido de fecha 5 ante Tigres

Santos ha tenido un torneo complicado, hasta ahora tienen un punto, producto de un empate y tres derrotas.

Así marcha la tabla de la Liga MX, antes de la fecha 5 del Clausura 2026

1. Guadalajara (Chivas) – 12 pts (+5)

– 12 pts (+5) 2. Cruz Azul – 9 pts (+3)

– 9 pts (+3) 3. Atlas – 9 pts (+1)

– 9 pts (+1) 4. Pumas UNAM – 8 pts (+5)

– 8 pts (+5) 5. Toluca – 8 pts (+3)

– 8 pts (+3) 6. Monterrey – 7 pts (+5)

– 7 pts (+5) 7. Tigres UANL – 7 pts (+1)

– 7 pts (+1) 8. Tijuana (Xolos) – 6 pts (+1)

– 6 pts (+1) 9. Club América – 5 pts (0)

– 5 pts (0) 10. Pachuca – 5 pts (-1)

– 5 pts (-1) 11. Atlético de San Luis – 4 pts (0)

– 4 pts (0) 12. FC Juárez – 4 pts (-1)

– 4 pts (-1) 13. León – 4 pts (-1)

– 4 pts (-1) 14. Puebla – 4 pts (-1)

– 4 pts (-1) 15. Necaxa – 3 pts (-3)

– 3 pts (-3) 16. Querétaro – 2 pts (-2)

– 2 pts (-2) 17. Santos Laguna – 1 pt (-8)

– 1 pt (-8) 18. Mazatlán FC – 0 pts (-7)