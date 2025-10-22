Nadie lo esperaba: esta es la dura actualidad de Nelson Deossa tras salir de Rayados de Monterrey

Nelson Deossa sorprendió a todos con su rendimiento durante el Mundial de Clubes 2025. El mediocampista colombiano fue uno de los puntos más altos de Rayados a lo largo del torneo, lo que valió su salida a Europa tras una jugosa oferta realizada por el Real Betis de España. Sin embargo, a más de dos meses de su salida de Monterrey (equipo que viene de golear a Juárez en la Liga BBVA MX) , su presente es desolador.

Van 9 jornadas de LaLiga, la primera división española, y Deossa apenas suma 62 minutos jugados repartidos en dos partidos. Resulta que el mediocampista llegó a España con molestias en el tobillo, las cuales no le permitieron adaptarse al equipo dirigido por Manuel Pellegrini. En este contexto, Nelson jamás volvió a la versión que demostró en la Copa del Mundo a nivel clubes. Por otro lado, Sergio Ramos acaba con los rumores de su salida .

@nelsondeossasuarez06 Nelson Deossa no juega desde septiembre

Si bien es cierto que Deossa debutó en el estadio de La Cartuja ante Athletic Club y posteriormente fue titular contra el Levante, las dolencias reaparecieron, impidiendo su continuidad. Esta recaída la sufrió el 13 de septiembre, por lo que estuvo alejado de la competencia por más de un mes. De todos modos, desde el club priorizaron su recuperación de forma progresiva y no apurar las fechas.

Nelson Deossa se prepara para volver a sumar minutos en Betis

Luego de unos primeros meses caóticos, el colombiano parece haberse recuperado de su lesión en el tobillo. Pues el club ya lo incluyó en la convocatoria del partido contra Villarreal que finalizó en empate 2-2. Deossa no sumó minutos, pero la prensa española afirma que Pellegrini piensa regresarlo al terreno de juego ante el Genk por UEFA Europa League. Su regreso está cada vez más cerca.

La inversión que Betis realizó en Nelson Deossa

Los sevillanos fueron uno de los clubes que confiaron en el talento de Nelson. Tras su grandioso Mundial de Clubes, directivos del Betis viajaron hacia México para sellar su contratación. Tanto es así que el equipo español pagó 13 millones de euros por su fichaje y lo piensan como una inversión a mediano plazo. Ahora, el cafetero tendrá la oportunidad de hacer valer ese dinero.