¡ÚLTIMA HORA! Tijuana ficha a jugador de la Serie A

A unos días de que cierre el mercado de fichajes invernal, los Xolos de Tijuana siguen realzando compras y este viernes 6 de febrero anunciaron la contratación de un jugador proveniente de la Serie A de Ecuador.

Tijuana anuncia fichaje de Diogo Bagui

A través de sus redes sociales, los Xolos de Tijuana anunciaron la contratación de Diogo Osmar Bagui, jugador ecuatoriano que proviene el Emelec de la Serie A de su país, quien se desempeña como defensa central.

Bagui tiene 20 años de edad y ha desarrollado la totalidad de su carrera en el Emelec desde las categorías formativas, recibiendo en Tijuana su primera oportunidad internacional.

El defensor debutó de manera profesional en 2023 y a pesar de su corta edad se hizo de un lugar en el cuadro titular disputando 49 partidos y convirtiendo tres anotaciones entre liga de Ecuador y la Copa Ecuatoriana.

"Bagüi es un defensa con fortaleza física, técnica individual y buen juego aéreo. El ecuatoriano se suma a la plantilla canina de cara al Clausura 2026", compartió el conjunto fronterizo sobre la llegada de su nuevo fichaje.

