TODO GRAN VIAJE TIENE UN FINAL 🐐🇦🇷 | Lionel Messi y una historia ETERNA con Argentina

Todo gran viaje tiene un final. 🇦🇷🐐

Lionel Messi y la Selección Argentina construyeron una historia que quedará para siempre en la memoria del fútbol. Desde aquel joven que llegó con sueños enormes hasta convertirse en campeón del mundo, Messi vivió con Argentina momentos de gloria, dolor, críticas, lágrimas y una redención que parecía imposible.

