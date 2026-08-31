TODO GRAN VIAJE TIENE UN FINAL 🐐🇦🇷 | Lionel Messi y una historia ETERNA con Argentina
Después de tantos sueños, lágrimas, derrotas y gloria, el viaje de Lionel Messi con la Selección Argentina llega a su capítulo final. 🇦🇷💔 Del dolor de las finales perdidas a levantar la Copa del Mundo, Messi escribió una de las historias más emocionantes del fútbol. Hoy no decimos adiós a un jugador… despedimos una era.
Todo gran viaje tiene un final. 🇦🇷🐐
Lionel Messi y la Selección Argentina construyeron una historia que quedará para siempre en la memoria del fútbol. Desde aquel joven que llegó con sueños enormes hasta convertirse en campeón del mundo, Messi vivió con Argentina momentos de gloria, dolor, críticas, lágrimas y una redención que parecía imposible.