¡SANTA FE KLAN SE LUCIÓ! 😎 PRESUME SU OUTFIT PARA LA PELEA DE CAMILA ZAMORANO
¡LISTO PARA EL BOX! Santa Fe Klan presumió el outfit que eligió para acompañar a Camila Zamorano en su gran noche. 🔥
¡SANTA FE KLAN YA ESTÁ LISTO PARA LA PELEA! El rapero presumió su outfit antes de acompañar a Camila Zamorano en su combate ante Perla Pérez. 😎🔥
Santa Fe Klan no solo estuvo presente para apoyar a la campeona, también estaba preparado para cantar durante su entrada al ring y hacer todavía más especial la noche. 🎤🥊