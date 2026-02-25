Todos hablan de los goles, pero ignoran esta jugada de Club América que fue clave para volver a ganar (VIDEO)

Mientras se habla de que el Club América incorporará a un nuevo delantero para competir con Henry Martin, el clima parece haber cambiado luego de lo que fue la victoria 4-0 frente a Puebla. Sin embargo, aunque muchos solo recuerdan los goles, hay que destacar una jugada que fue fundamental para que las Águilas volvieran a la victoria en el Clausura 2026.

Luego de que el Club América dejara atrás a los fantasmas, se comenzó a ver los puntos positivos del equipo de André Jardine frente al Puebla. Entre esos, se destaca nada menos que Miguel Vázquez, quien habitualmente es suplente pero jugó los 90 minutos de la última jornada y logró una salvada sobre la línea cuando el partido iba todavía 0-0. El video lo demuestra.

Miguel Vázquez salvó al Club América cuando igualaba 0-0 con Puebla

Todavía el encuentro iba 0-0 cuando el Puebla se dedicó a atacar y tuvo una doble ocasión de gol, primero contenida por el portero y luego con un gran bloqueo sobre la línea del defensa central, Miguel Vázquez. El futbolista de 22 años mostró toda su destreza para arrojarse en el aire y bloquear el remate del atacante de “La Franja” en el Estadio Cuauhtémoc.

El resto de la historia ya es conocida: América superó notablemente a Puebla y volvió al sendero de la victoria con una goleada 4-0 sobre su rival. De hecho, en ese solo encuentro logró más goles que en todas las fechas anteriores (llevaba apenas 3 en total). La apuesta de Jardine por él terminó siendo muy acertada.

Muy poquito se ha hablado del Gol que evitó Miguel Vázquez, con una barrida perfecta.



La jugada hubiera sido el 1-0 para Puebla y probablemente se hubiera jugado otro partido.



Miguel Vázquez, de no ser protagonista a lograr un gran partido en América

Desde octubre que Miguel Vázquez no era titular en un partido. De hecho, había sumado apenas un par de minutos ante Olimpia en la Concacaf Champions Cup 2026, pero no había visto acción en el Clausura 2026. Ahora jugó los 90 minutos y tuvo la jugada con la que se podría ganar la confianza de Jardine.

Según SofaScore, sitio especializado en análisis de rendimiento deportivo, Miguel Vázquez, con 7.5 de calificación, fue de los mejores jugadores en el partido entre América y Puebla. Ahora queda en manos de Jardine darle más minutos o seguir dejándolo en la banca.

