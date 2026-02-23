Club América alejó los fantasmas: un nuevo equipo le dio menos alegrías a sus aficionados en el Clausura 2026

Muchos se preguntan cómo va la tabla de goleo tras la Jornada 7 del Clausura 2026, y también hay otros aficionados interesados en las estadísticas de los equipos y sus goles a favor en lo que va de este torneo. En ese contexto, el Club América alejó a los fantasmas ya que ahora hay otro equipo que tiene menos goles en la Liga BBVA MX.

En medio de la viralidad del caso de un jugador que es el futuro del América y fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores en su categoría, los fanáticos están felices por otro motivo. Es que en la última fecha las Águilas aplastaron a Puebla con una goleada 4-0 y, de ese modo, alcanzaron los 7 tantos a favor en 7 partidos jugados. Y un nuevo equipo quedó debajo.

Tras los 4 goles convertidos en el Estadio Cuauhtémoc, el América llegó a los 7 goles a favor y superó inesperadamente a Querétaro FC, algo que prácticamente nadie preveía en la previa a la fecha 7. Los “Gallos Blancos” no vieron acción en el partido frente a los Bravos de Juárez pero de todos modos se esperaba que siguieran arriba de las Águilas, pero despertaron.

Club América se despertó en el Clausura 2026

Casi sin expectativas por lo que venía demostrando, finalmente el equipo de André Jardine se despertó ante Club Puebla y le marcó 4 goles, ampliando sus goles convertidos a 7. De esta manera superó al propio rival que tuvo en la Jornada 7 y también a Querétaro FC, equipo que le dio menos alegrías a sus aficionados ya que convirtieron apenas 5 goles.

Los números de América aún deben mejorar mucho en este torneo de la Liga MX, pero al menos los aficionados pudieron festejar 4 goles, más de lo que habían marcado en las pasadas 6 jornadas. Con esta victoria llegaron a 11 puntos y treparon a la 7ª posición (zona de Liguilla).

