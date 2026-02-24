Club América incorporará a un nuevo delantero para competir con Henry Martín en el Clausura 2026

Club América se reacomodó en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX tras golear a Puebla en la Jornada 7, sin embargo, André Jardine aún cree que hay mucho por mejorar para ser nuevamente campeón del futbol mexicano. Una de las falencias del combinado azulcrema es su baja cuota goleadora, siendo el equipo con menor cantidad de goles anotados (7) dentro del top 8. Por este motivo, el foco está en fichar a un nuevo delantero.

Henry Martín aún no regresa a su mejor nivel y, ante la incertidumbre sobre qué pasará con su futuro, en el América ya piensan en un posible reemplazo. Distintos reportes indican que el cuerpo técnico de las Águilas habría puesto el ojo en sus fuerzas básicas, precisamente en Diego Rocio, jugador que llegó recientemente al Nido de Coapa proveniente del Real Salt Lake de la MLS.

El juvenil de 18 años llegó como una apuesta a la institución y con el objetivo de sumar minutos en las divisiones inferiores. Sin embargo, nadie creía que su nivel iba a ser tan descabellado en los pocos partidos que jugó.

Diego Rocio, juvenil del América|Crédito: Diego Rocio / IG

El gran rendimiento de Diego Rocio en las fuerzas básicas

Rocio comenzó a jugar con el equipo Sub-19 del América tras pisar suelo mexicano y, en su primer partido, ya destacó: marcó el gol del empate ante Rayados de Monterrey. En el segundo duelo, el delantero no anotó, pero sí brindó una asistencia en la derrota frente a Chivas en el clásico. Este rendimiento le permitió escalar de categoría.

Para la siguiente fecha, Rocio fue considerado para jugar en el equipo Sub-21 del América. Allí enfrentó a Puebla y tuvo un gran partido, demostrando una evolución prematura. En caso de seguir manteniendo este increíble nivel, no sería descabellado que Jardine optara por subirlo a entrenar con el primer equipo y así ser una opción más en el ataque azulcrema.

La próxima prueba de Rocio con el América

Todo indica que Rocio jugará la próxima fecha con el equipo Sub-21 que, en este caso, se enfrentará a Tigres de la UANL. Esta será una oportunidad de oro para el delantero mexicano, ya que los Felinos son un equipo duro de enfrentar y, si logra tener un buen desempeño, podría ser la catapulta hacia la Primera División.

El duro presente de Henry Martín en la Liga BBVA MX

Las molestias físicas y las lesiones han alejado a Henry Martín del delantero letal que supo ser hace unos años. En la actualidad, está muy cerca de cumplir un año sin anotar en la Liga BBVA MX, ya que para recordar su último gol con el América hay que remontarse hasta mayo de 2025, cuando marcó frente a Cruz Azul en el Clásico Joven. Desde ese entonces, el goleador no ha vuelto a celebrar en un partido oficial.

