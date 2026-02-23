De ser vendido por 40 millones en Chivas: este es el nuevo precio de Mateo Chávez en Europa

Mientras un jugador que llegó a valer 110 millones en Chivas hoy cuesta la mitad en Pachuca, diferente es el caso de Mateo Chávez, quien aumentó su valor de mercado desde que se marchó del Guadalajara hace poco más de 7 meses. Pues el “Rebaño Sagrado” vendió en una cifra cercana a los 40 millones de pesos mexicanos al lateral izquierdo mexicano.

En términos económicos, el equipo dirigido por Gabriel Milito parece estar bien, pues Chivas prefirió perder una millonada antes que vender a la Hormiga González a Europa. En su momento sí decidió vender a Chávez, quien hoy tiene 20 años y es un jugador muy importante para el AZ Alkmaar a pesar de su corta edad. Además, subió su precio.

Mateo Chávez salió de Chivas a Europa y ahora ya suma un gol y una asistencia en el viejo continente|@mateo.chaveez

El precio de Mateo Chávez subió un 50% desde su salida de Chivas

Según los datos de Transfermarkt, Chivas de Guadalajara vendió por 2 millones de euros al defensor hacia el club neerlandés. En tanto, hoy el valor de mercado de Mateo Chávez trepó a € 3,000,000 (equivalente a poco más de 61 millones de pesos mexicanos). Es decir que el lateral izquierdo cuesta un 50% más que antes.

Mateo Chávez comenzó a ser importante en el AZ Alkmaar de Europa

El jugador mexicano ha sido titular en las dos últimas fechas de la Eredivisie. Si bien no ha completado los 90 minutos desde su llegada a los Países Bajos, se nota que cada vez está siendo una pieza más importante para el AZ Alkmaar. De hecho, en el último partido ante el Sparta Rotterdam aportó una asistencia para la victoria 3-1 de su equipo.

Los números de Mateo Chávez en Chivas vs. sus números en AZ Alkmaar

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Mateo Chávez jugando en el Guadalajara y en el AZ: