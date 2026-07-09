TODOS los jugadores de México que son vinculados a clubes de EUROPA tras el Mundial 2026

Tras la gran actuación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en donde la Selección cayó en la fase de octavos de final contra Inglaterra (un partido donde México tuvo el dominio total del encuentro), varios jugadores llamaron poderosamente la atención de clubes importantes. Hoy, tienen sobre ellos la mirada de importantes clubes europeos, quienes están dispuestos a pagar por ellos para que salgan rumbo al Viejo Continente.

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En el ataque, el nombre que retumba con más fuerza en el mercado internacional es el de Julián Quiñones. Tras el extraordinario nivel mostrado en la justa mundialista, donde anotó 4 goles para empatar la histórica cifra de los máximos anotadores de México en un Mundial, el delantero ha despertado el interés de la élite de la Premier League. Múltiples reportes señalan que el Chelsea está sumamente interesado en hacerse de sus servicios para reforzar su ofensiva de cara a la próxima temporada.

El mediocampo tricolor fue, sin duda, otra de las zonas más destacadas bajo el mando de Javier Aguirre. Erik Lira, figura y capitán de de Cruz Azul, ha despertado un interés masivo gracias a su capacidad de recuperación; equipos como AS Roma, Napoli, AZ Alkmaar, Brentford, Bournemouth y franquicias del City Football Group (Girona), lo tienen en su radar.

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A la par, la joya del torneo fue Gilberto Mora. Con apenas 17 años y un valor estimado en 10 millones de euros (de acuerdo con Transfermarkt), el mediocampista de Xolos de Tijuana hizo historia y está en la órbita de gigantes mundiales como FC Barcelona, Manchester United, Liverpool y Arsenal.

En el arco, Raúl "Tala" Rangel demostró estar listo para la presión internacional. El portero de Chivas es pretendido por el Sporting de Lisboa y el Feyenoord, destacando que el Guadalajara ya habría rechazado una oferta inicial del FC Copenhague. Su compañero rojiblanco, Brian Gutiérrez, también tiene mercado en la Ligue 1 de Francia.

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Finalmente, en la zaga defensiva, Israel Reyes (América) es buscado de cerca por la AS Roma, rumor que surgió incluso antes de inciar el Mundial 2026. El mercado de verano apenas comienza y estos nombres prometen protagonizar las transferencias más emocionantes.

(Información de distintos reportes aún sin hacerse oficiales)

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