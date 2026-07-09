CONFIRMADO: Fecha y rival contra el que debutará Pumas en el Apertura 2026

La espera está por terminar para la afición universitaria, ls Pumas de la UNAM ya conocen el camino con el que iniciarán su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El conjunto auriazul hará su debut oficial enfrentándose a Pachuca, en un duelo que promete grandes emociones desde el primer minuto y que servirá para medir el nivel del equipo en este arranque de temporada.

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El esperado encuentro correspondiente a la Jornada 1 está programado de manera oficial para el próximo sábado 18 de julio de 2026. El silbatazo inicial sonará en punto de las 17:00 horas (hora del centro de México), teniendo como escenario el mítico Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México.

Este compromiso se perfila como un partido clave y con un claro sabor a revancha deportiva, ya que el cuadro del Pedregal recibe en casa exactamente al mismo rival contra el que disputó las Semifinales del pasado certamen, el Clausura 2026. La escuadra felina tendrá la inmejorable oportunidad de arrancar con el pie derecho ante su afición y sumar sus primeros tres puntos del campeonato frente a un rival directo.

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La espera está por terminar. 🔥#LaLigaDeLaAfición ✨ pic.twitter.com/EA4e7FKCIZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 2, 2026

El nuevo proyecto: Esteban Solari al mando

De cara al inicio de este Apertura 2026, la directiva de los Pumas de la UNAM ha apostado por una importante reestructuración de su primer equipo, comenzando por el banquillo técnico tras la salida del estratega Efraín Juárez.

El nuevo encargado de tomar las riendas y dirigir a la escuadra auriazul es el director técnico argentino Esteban Solari. Este nombramiento representa un emotivo regreso a la institución, ya que Solari defendió la camiseta de los universitarios como jugador durante los años 2007 y 2008, etapa donde forjó una conexión especial con la tribuna.

El técnico sudamericano llega al banquillo capitalino tras un destacado paso como entrenador precisamente de los Tuzos del Pachuca, equipo al que logró llevar hasta las semifinales del torneo anterior.

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Refuerzos confirmados de Pumas para el Apertura 2026

Para respaldar el trabajo del nuevo cuerpo técnico, la directiva ha cerrado hasta el momento la incorporación de dos futbolistas de probada calidad y amplia experiencia en el balompié mexicano para apuntalar el plantel. La primera incorporación oficial para este certamen fue la de Sebastián Córdova. El talentoso mediocampista ofensivo se une a los felinos tras su paso por los Diablos Rojos del Toluca, con el objetivo de convertirse en el principal generador de juego en el centro del campo.

Posteriormente, se anunció la llegada de Cristian "Chicote" Calderón. El lateral izquierdo se convierte en el segundo refuerzo confirmado, arribando al Pedregal proveniente del Club Necaxa. Calderón aporta un amplio recorrido en la Primera División, sustentado por una importante trayectoria que incluye etapas en clubes de máxima exigencia como Atlas, Chivas y América.

Ambos refuerzos de lujo ya se encuentran integrados de lleno a la dinámica del equipo, trabajando intensamente bajo las órdenes de Esteban Solari para afinar los detalles tácticos de cara al inminente silbatazo inicial de la Liga MX.

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