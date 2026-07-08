El contundente MENSAJE de Rafa Márquez a los aficionados tras ser nombrado DT de México

En sus primeras palabras tras asumir oficialmente el cargo como director técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez dirigió un mensaje claro y directo a la afición ante las cámaras de Azteca Deportes, pidiendo unión, respaldo y confianza en esta nueva etapa del equipo nacional.

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El histórico exjugador y ahora estratega del combinado tricolor aprovechó el espacio para reconocer el respaldo incondicional que los seguidores han mostrado desde las gradas y las calles. Márquez destacó que el aliento del público fue un factor que creció paulatinamente, demostrando la fe en el grupo.

"Primero que nada, agradecer el apoyo que recibimos... realmente fue increíble. Creo que obviamente el apoyo fue de menos a más, creyendo en el equipo", expresó el director técnico.

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Compromiso total con el rendimiento del México

Consciente de las exigencias que implica el banquillo nacional, Márquez estableció cuál será la línea de trabajo bajo su mando. Su principal meta es potenciar el rendimiento y mantener los aspectos positivos que se han venido desarrollando.

En ese sentido, dejó en claro su postura:



Búsqueda de la excelencia: "No me queda más que responderles y decirles que estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la Selección".



"No me queda más que responderles y decirles que estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la Selección". Estabilidad y crecimiento: Subrayó la importancia de "mantener este nivel que ha mostrado durante el Mundial 2026 y obviamente intentarlo mejorar".

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El llamado a creer en el nuevo proyecto

Para cerrar su intervención, el "Káiser" hizo una petición directa a los millones de aficionados que siguen a la Selección Mexicana. El entrenador pidió cerrar filas y mantener el voto de confianza hacia el cuerpo técnico y los jugadores de cara a los próximos compromisos internacionales.

"No me queda más que decirles que sigan apoyándonos, que crean en este proyecto, que crean en el trabajo, que crean en el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto para intentar lo que todos queremos: tener un mejor fútbol".

Con estas declaraciones, inicia formalmente la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, marcando el tono de lo que buscará transmitir tanto dentro como fuera de la cancha.

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