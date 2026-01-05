Todos quedaron anonadados al ver lo primero que hizo Sergio Ramos al salir de Rayados de Monterrey

Sergio Ramos aún no firmó contrato con ningún equipo para este 2026 tras su salida de Rayados de Monterrey , pero esto no pareciera ser un problema para él. Mientras aguarda por definir su futuro, el español disfruta de sus vacaciones y en su cuenta de Instagram enseñó su más reciente adquisición: un lujoso Ferrari.

"Un nuevo activo para la colección", escribió el exdefensor multicampeón con el Real Madrid junto con un video en el que enseña su nuevo vehículo. Según confirmaron los especialistas, el Ferrari en cuestión es un modelo 12Cilindri. La publicación generó asombro entre sus seguidores y ya acumula más de 210,000 likes.

Para todos los fanáticos de los autos, el Ferrari 12Cilindri es una pieza del más alto prestigio. Según se detalla en la propia web de la escudería italiana, el modelo entrega una potencia máxima de 830 CV (caballos de fuerza) y un torque de 9,500 rpm (revoluciones por minuto), valores que lo hacen un elemento diferencial en el mercado.

Otro factor clave del coche tiene que ver con su exclusivo diseño. "Los guardabarros están tratados con gran precisión geométrica, siendo las líneas resultado de intersecciones de volúmenes", detalla Ferrari sobre su producto y añade: "En la parte frontal, el músculo tiende a alargarse ligeramente".

El nuevo objetivo que tiene Sergio Ramos en mente

Además de tener un nuevo auto lujoso y de negociar en qué club continuará su carrera, Sergio Ramos buscaría cumplir otro ambicioso sueño. Diversos medios españoles aseguraron que el experimentado zaguero de 39 años quiere comprar al Sevilla, club en el que se formó.

El Economista aseguró que el Camero ya envió una propuesta formal de aproximadamente 400 millones de euros para convertirse en el nuevo propietario del club rojiblanco. ¿Cambiará Ramos las canchas por los despachos en el corto plazo?