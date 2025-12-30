Todos quedaron sorprendidos al ver lo que fue de Gustavo Bou, leyenda que hizo brillar a Xolos

Si bien se retiró de la actividad profesional en 2024, Gustavo Bou, quien brilló en dos etapas con los Xolos de Tijuana, continúa ligado al futbol en Argentina. El exdelantero, recordado por su alto rendimiento en la Liga BBVA MX , se encuentra en un momento muy peculiar y significativo en el club de su infancia.

Tras su salida de Talleres de Córdoba y el anuncio formal de su retiro, Bou decidió regresar a mediados de este año a Defensores de Barrio Nebel, un humilde club que compite en el futbol regional y con el que mantiene un vínculo estrecho desde sus inicios. Allí no solo volvió a jugar cotidianamente, sino que también se involucró en la estructura de la institución, participando en distintas áreas.

|Instagram @pgustavobou

El llamativo presente de Bou, entre el futbol y los despachos

Además de integrar el plantel, Bou cumple funciones dirigenciales y operativas dentro del club. En una entrevista reciente con la radio CdelU Sports, el delantero se refirió a todo el trabajo que lleva a cabo en el día a día. "Además de jugador soy presidente, albañil, utilero y todo aquello que haga falta en el club", aseguró.

TE PUEDE INTERESAR:



En lo deportivo, Defensores de Barrio Nebel atraviesa un buen momento. El equipo fue campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Concordiense y también compite en certámenes regionales organizados por el Consejo Federal de la AFA. En algunos encuentros, Bou incluso asumió responsabilidades desde el banco, colaborando incluso en decisiones tácticas.

Los números de Bou con los Xolos de Tijuana

Bou tuvo dos recordados pasos por los Xolos de Tijuana en la Liga BBVA MX, de 2017 a 2018 y luego en 2019. Según los datos de Transfermarkt, disputó 55 encuentros entre todas las competiciones (más de 4,100 minutos), convirtió 21 goles y repartió 14 asistencias.