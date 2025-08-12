Todos se sorprendieron al leer lo que dice la prensa de Italia sobre Santiago Giménez

Santiago Giménez regresó a la pretemporada del Milan con el pie derecho , pues la mayoría de los medios de comunicación en Italia aseguran que el mexicano se ve en buena forma física y con ganas de ayudar al equipo, después de que el fin de semana al ingresar en el duelo amistoso ante el Leeds United marcó un gol y se vio con mucha profundidad al ataque.

Hace unos días se dio a conocer que la competencia de Santiago Giménez en la delantera del Milan vendría desde Inglaterra y precisamente desde el Manchester United y se trata de Rasmus Hojlund, quien para los Diablos Rojos tiene un valor de 40 millones de euros.

Santi Giménez llegó al Milan como una solución de gol

Santi Giménez sabe que necesita mejorar después del torneo pasado en el que tuvo muchos altibajos con el Milan y que pese a ser su primer torneo había un sector de la afición y de la prensa que ya pedía su salida, pero la directiva decidió que se quedara y ahora en la pretemporada pudo iniciar bien.

Desde su llegada a Europa, después de militar en el Cruz Azul, Giménez ha dado mucho de qué hablar y lo importante es que ha sido de buena manera, pues en su estancia en el Feyenoord logró convertirse en ídolo y, por lo mismo, el club le rindió un merecido homenaje hace unas semanas.

La trayectoria de Santi Giménez en Europa

Santi mientras jugó en el equipo de Países Bajos cosechó 65 goles en 105 partidos y puso 14 asistencias. Gracias a dichos números se rumoró que varios equipos importantes de Europa preguntaron por sus servicios, entre ellos la Juventus, el Real Madrid y hasta el Atlético de Madrid, pero el futbolista decidió irse al Milan, el club de sus amores, ya que así lo declaró en alguna ocasión.

Después de grandes momentos con el Feyenoord, el Milan se hizo de sus servicios, lo contrató hace unos meses y en 19 encuentros ya perforó las redes en seis oportunidades y puso tres asistencias. Tras su arribo a Italia los resultados favorables se comenzaron a dar, pero al paso de los partidos ni él a nivel personal ni el equipo se lograron consolidar.

La temporada para Santiago Giménez y el Milan inicia el 23 de agosto cuando reciban al Cremonese en el Estadio de San Siro.