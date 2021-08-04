Tokyo 2020 y los récords olímpicos más importantes

El curso de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 está dejando imágenes que perdurarán para toda la vida. Se han registrado récords olímpicos en diversas disciplinas, las medallas están siendo históricas, algunas competencias no terminaron como los pronósticos lo indicaban y momentos inesperados o fuera de lo común estamos presenciando.

Te presentamos todos estos increíbles sucesos de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que están a pocos días de que concluyan.

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Récords en los Juegos Olímpicos

Halterofilia

China. Zhihui Hou, tres récords olímpicos, prueba para mujeres 49 kilogramos.

Arrancada o snatch, levantó 94 kilogramos. Clean and jerk o levantamiento en dos tiempos, 116 kilogramos. Medalla de oro con 210 kilogramos arriba.

Filipinas. Hidilyn Diaz, dos récords olímpicos, prueba para mujeres 55 kilogramos.

Dos tiempos 127 kilogramos, resultado final de 224 kilogramos. Oro olímpico.

China. Fabin Li, dos récords olímpicos, prueba para hombres 61 kilogramos.

En dos tiempos 172 kilogramos, resultado final de 313 kilogramos. Medallas de oro.

China. Lijun Chen, dos récords olímpicos, prueba para hombres 61 kilogramos.

187 kilogramos en dos tiempos, consiguió un total de 332 kilogramos en la competencia. Medalla de oro.

China Taipéi. Hsing Chun Kuo, prueba de halterofilia 57 kilogramos.

103 kilogramos en arrancada; el segundo, luego de conseguir 133 kilogramos en dos tiempos; y el tercero por su total de la competencia de 236 kilogramos. Medalla de oro.

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Natación

Equipo femenino de Australia. Récord mundial, prueba de 4X100 metros estilo libre, tiempo de 3:29.69 minutos. Medalla de oro, tercera vez consecutiva que el país gana el primer lugar en esta prueba en los Olímpicos.

Estados Unidos. Katie Ledecky, tres títulos olímpicos seguidos, prueba de 800 metros libres.

Cuatro podios, tres oros y una plata, un botín que la sitúa con diez medallas olímpicas.

Suecia. Sarah Sjoestroem, récord olímpico, tiempo de 52,62 segundos de distancia intermediaria en la final de la prueba de 4X100 metros estilo libre.

Australia. Kaylee McKeown, medalla de oro y récord olímpico, prueba 100 metros espalda femenil con un tiempo de 57. 47 segundos.

Estados Unidos. Caeleb Dressel, cinco medallas de oro, tres individuales y dos en equipo.

29 de julio, récord olímpico de 47.02 en la final de 100 metros estilo libre.

31 de julio, récord olímpico y mundial de 49.45 en la final de 100 metros mariposa.

1 de agosto, récord olímpico de 21.07 en la final de 50 metros estilo libre.

Túnez. Ahmed Hafnaoui, con tres minutos 43.36 segundos gana el oro en los 400 metros de nado libre. La gran sorpresa.

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Tenis de mesa

Japón. Jun Mizutani y Mima Ito, ganaron la primera medalla de oro olímpica de tenis de mesa de su país y la primera en la historia de esa prueba. Ultimo set por 11-6.

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Skateboarding

Japón. Nishiya Momiji, con tal solo 13 años de edad gana el oro, ahora es una de las medallistas de oro más jóvenes en la historia olímpica y la primera en esta disciplina para la categoría femenil.

Japón. Yuto Horigome, primera medalla de oro olímpica en Skateboarding en la competencia masculina.

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Ciclismo

Australia. Anna Kiesenhofer, dio una gran sorpresa, prueba de ciclismo en ruta femenino.

Se separó de todas las ciclistas a 38.5 kilómetros, superó por 1 minuto 15 segundos a la medalla de plata, Annemiek van Vleuten.

Ecuador. Richard Carapaz, primera medalla olímpica para su país en la disciplina de ciclismo en ruta masculino.

Austria. Anna Kiesenhofer, oro en la carrera de ruta. Sorprendida que ni ella lo creía, termino tendida en el asfalto y llorando.

Holanda. Annemiek van Vleuten, sin saber que era segunda y habría obtenido plata, al pasar la línea final levantó sus brazos en señal de victoria.

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Gimnasia

Estados Unidos. Simone Biles, se retiró de la prueba por equipos, la misma situación se repitió en la final individual All Around. El tema de la salud mental le dio la vuelta al mundo.

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Atletismo

Noruega. Karsten Warholm, rompió récord mundial de los 400 metros con vallas. Detuvo el cronómetro en 45.94 segundos, rompiendo su propio récord mundial de 46.70 segundos.

Qatar e Italia. Mutaz Essa Barshim y Gianmarco Tamberi, medalla de oro compartida.

Finalizaron con saltos de 2.37 metros, competencia agotadora de dos horas, acordaron compartir el título.

Venezuela. Yulimar Rojas, batió el récord olímpico y mundial, consiguiendo la medalla de oro en el salto triple femenino.

Se convirtió en la primera mujer venezolana en ganar un oro olímpico, alcanzó los 15.67 metros con un impresionante salto.

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Tenis

España. Paula Badosa, se retira por cuestión climática en Tokio y sale en silla de ruedas por golpe de calor.

Gracias a ella la Federación Internacional de Tenis, ITF, consultó a jugadores, árbitros, expertos médicos y otras partes interesadas clave para comenzar los partidos de tenis más tarde.

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Tiro

Georgia. Nino Salukvadze, la mujer con más participaciones en la historia de los Juegos Olímpicos.

Con Tokyo 2020 suma nueve participaciones olímpicas. Ha competido en todos los Juegos Olímpicos desde Seúl 88, donde representó a la Unión Soviética y obtuvo la medalla de oro en la modalidad 25 metros de pistola.

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