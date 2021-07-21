Conoce las diferentes modalidades en la gimnasia

La gimnasia artística ha formado parte del programa Olímpico desde los primeros Juegos modernos de Atenas de 1896. Inicialmente solo existía la categoría de hombres, pero la de mujeres se incluyó en Ámsterdam 1928.

Los gimnastas masculinos compiten en seis pruebas: suelo, caballo con arcos, anillos, salto de potro, barras paralelas y barra fija. En la categoría femenina, hay cuatro: salto de potro, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo. Tanto en la categoría masculina como en la femenina se compite por títulos individuales y por selecciones.

Conoce más sobre la gimnasia artística | El ABC de Tokyo 2020

Gimnasia Olímpica

Cada aparato plantea exigencias únicas al atleta, poniendo a prueba su fuerza, agilidad, coordinación, velocidad y resistencia. Las rutinas de las mujeres en el suelo se realizan con acompañamiento musical, lo que añade una nueva dimensión a la competición. Los jueces evalúan a cada atleta por la complejidad y estética de las técnicas ejecutadas, teniendo en cuenta otros aspectos como el equilibrio y la estabilidad.

En lo que respecta, la gimnasia rítmica tiene sus orígenes en el Antiguo Egipto, donde se fomentaba la expresión estética de la forma humana. Sus raíces se encuentran en las ideas de movimiento y estética del siglo XIX y principios del XX.

El primer Campeonato del Mundo se celebró en Hungría en 1963, y el mismo año se convirtió en una disciplina de la Federación Internacional de Gimnasia, la gimnasia rítmica comenzó a formar parte del programa Olímpico en los Juegos de Los Ángeles 1984, y la competencia grupal fue añadida en Atlanta 1996. Las gimnastas rítmicas son puntuadas por el nivel artístico de sus actuaciones, la singularidad de este deporte radica en esta combinación de interpretación con el riesgo de lanzar el aparato varios metros al aire y perderlo de vista mientras se realizan saltos, giros o rutinas acrobáticas, para luego atraparlo. Los ejercicios se realizan sobre una alfombra de trece por trece metros, con diferentes formatos para competiciones individuales y grupales.

Te puede interesar: Las medallas y trofeos que ha ganado Morgan Hurd en gimnasia

Las gimnastas individuales realizan cuatro ejercicios, uno por aparato. Cada exhibición debe durar de 75 a 90 segundos. En la competición por equipos, cinco gimnastas realizan dos ejercicios utilizando múltiples aparatos al mismo tiempo. Cada presentación debe durar entre 2 minutos 15 segundos y 2 minutos 30 segundos. Se descuentan 0.05 puntos por cada segundo que pase por encima o por debajo de estos tiempos.

La música que acompaña las actuaciones también juega un papel importante en el establecimiento de un ambiente y un estilo definido. La música con voz está permitida, pero solo para una exhibición por equipo y dos en la categoría individual.

¿Una guía con los eventos de medalla en un solo link? 😱



Entérate cuáles son las pruebas más destacadas en cada día de competición de los @juegosolimpicos #Tokio2020. 🇯🇵 🔜 https://t.co/z9zr4LPSxN — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) July 19, 2021

Por otra parte, e inicialmente utilizado como herramienta de entrenamiento para astronautas, pilotos y otros deportes, el trampolín creció en popularidad hasta tal punto que el primer Campeonato Mundial de este deporte se celebró en Londres en 1964. La disciplina fue añadida al programa Olímpico de Sydney 2000 y cuenta con competiciones individuales masculinas y femeninas.

Te puede interesar: Daniel Corral, el mexicano que competirá en gimnasia en Tokyo 2020

La clasificación Olímpica se basa en los resultados obtenidos en los Campeonatos Mundiales del año anterior a los Juegos y en el test Olímpico. Participan 16 hombres y 16 mujeres.

Los gimnastas de trampolín realizan una serie de rutinas cortas que contienen una gran variedad de giros, rebotes y volteretas. Una técnica precisa y un control perfecto del cuerpo son vitales para el éxito, ya que los jueces puntúan la dificultad, la ejecución, el tiempo de vuelo y el desplazamiento horizontal.

En 1934, un gimnasta estadounidense llamado George Nissen se inspiró al ver a acróbatas de circo caer sobre redes de seguridad flexibles y usar el rebote para realizar figuras acrobáticas. Así, construyó el primer prototipo de trampolín de lona y caucho utilizando cámaras de neumáticos. Nissen bautizó su dispositivo con el nombre español de trampolín.

Te puede interesar: Las medallas que ha ganado Simone Biles en gimnasia

El trampolín consiste en una cama rectangular de tejido sintético de 4.28 por 2,14 metros. Esta está unida a un bastidor con muelles de acero para que su acción de retroceso propulse a los atletas hacia el aire.

