Tiro con Arco Tokyo 2020: ¿Quién es la mexicana Alejandra Valencia?

Alejandra Valencia, a sus casi 27 años, se está convirtiendo en la mexicana referente por excelencia en el tiro con arco, por lo que estaría llamada a ser la heredera de Aída Román en la cumbre de dicha disciplina; ya que puede presumir de haber conseguido una medalla olímpica junto a Luis Álvarez en la modalidad de equipo mixto.

¿Cómo inició su camino en el tiro con arco?

Valencia comenzó en el tiro con arco por un accidente literalmente. Según cuenta, cuanto tenía ocho años ella se encontraba con su bicicleta en el velódromo, cuando su hermana sufrió una caída y acudieron al campo de tiro para pedir ayuda.

Cuando alzó la mirada y vio cómo volaban las flechas hacia las dianas quedó impactada, algo que notó Miguel Ángel Flores, quien desde el día siguiente se convirtió en su entrenador, ya que al notar su interés la invitó a que lo intentara, a lo que Valencia accedió gustosa.

¿Qué significa el tiro con arco para Alejandra Valencia?

Después de casi 20 años incursionando en el tiro con arco, Alejandra Valencia considera esta disciplina ya como parte de su vida, ya que asegura que no puede estar a gusto sino está entrenando.

“Al tiro con arco no lo considero como un deporte, sino como parte de mí ya que, aunque quiera, no puedo dejar de hacerlo; lo he intentado para saber qué se siente no entrenar, pero se siente muy feo. Además, nunca me imaginé viajar a otros países, que iba a estar en diversas partes del mundo y todo gracias al deporte”, compartió en una entrevista para el portal de la Universidad de Sonora.

Palmarés de Alejandra Valencia

Hoy por hoy, Alejandra Valencia ya tiene un historial de triunfos importante, porque además de la medalla de bronce que consiguió en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en los Juegos Panamericanos de Perú 2019 dominó amplia la disciplina al colgarse el oro tanto de manera individual, como en la modalidad de equipos junto a Mariana Avitia y Aida Román.

Fecha y horario en el que competirá Alejandra Valencia

Luego de imponerse a la bielorrusa Karyna Dziominskaya en la ronda de 16, Alejandra Valencia intentará conseguir su boleto a los cuartos de final el jueves 29 de julio a las 19:56 horas (tiempo del centro de México).