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Fútbol

Australia rompe récord mundial en natación

El equipo femenino australiano de natación rompe récord mundial en los relevos 4x100 metros y superan récord impuesto en Río 2016.

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El equipo femenino australiano de natación tras ganar la final de competencia de 4 x 100 metros estilo libre de los Juegos de la Mancomunidad Australia 2018 en el Optus Aquatic Centre, Gold Coast, Australia. 5 de abril de 2018. REUTERS/David Gray|DAVID GRAY/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Gold Coast, Australia. El equipo femenino australiano de natación rompió el jueves su propio récord mundial en los relevos 4x100 metros estilo libre, al quedarse con la medalla de oro en los Juegos de la Mancomunidad que se celebran en el país oceánico.

El cuarteto de nadadoras cronometró tres minutos y 30,05 segundos, superando su anterior récord mundial de tres minutos y 30,65 segundos logrado en los Juegos Olímpicos de Río, para ganar el oro por delante de Canadá e Inglaterra.

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El equipo femenino australiano de natación tras ganar la final de competencia de 4 x 100 metros estilo libre de los Juegos de la Mancomunidad Australia 2018 en el Optus Aquatic Centre, Gold Coast, Australia. 5 de abril de 2018. REUTERS/David Gray|DAVID GRAY/REUTERS

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