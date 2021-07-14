El área metropolitana más grande del planeta | Rosique en Tokyo

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Todo un clásico en la capital de Francia, en el corazón de una iglesia disfrutamos un concierto de otro nivel, en un nuevo capítulo De Toluca a París con Christian Martinoli
Tenemos un nuevo reto en Harta Cocina París 2024, ahora nos tocó visitar un restaurante francés que está dispuesto a experimentar en sus platillos
Turno de Zague, ahora nos muestra como es la técnología, las dificultados o facilidades de moverse en el transporte de la Ciudad de la Luz en Zigzagueando
Nuevo día, y eso significa que hay nuevo reto para la dupla de Harta Cocina: el Doctor García e Irma Miranda, podrán con esta degustación de champán
Hemos estado siguiendo todos los deportes de la capital de Francia, y por eso les traemos un postre muy acorde para poder seguir disfrutando estos Juegos de Verano
El Deus sigue dando cátedra en la capital de Francia, ahora nos llevo a la cuna de la Revolución Francesa, en una nueva entrega De Toluca a París con Christian Martinoli
El foro de Los Protagonistas estuvo de gala, recibió a la medallista de plata en Judo, en París 2024, Prisca Awiti, quien nos comparte su historia en la capital francesa
Es momento de conocer donde viven los locales; en esta ocasión conocemos el internior de las casas, los departamentos de París, en Zigzagueando
En Azteca Deportes nos enancata el chocolate, y en esta ocasión el Doctor García e Irma Miranda nos llevaron a una chocolatería llena de sabor en París
Los sueños se cumple, y la medallista de plata en Judo, en París 2024, Prisca Awiti nos platica como fue ese proceso y los inicios en el deporte internacional