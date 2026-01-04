¡OFICIAL! Toluca anuncia refuerzo para el Clausura 2026 de Liga MX

Este domingo, Toluca anunció un fichaje más para buscar el Tricampeonato y al infierno se suma Jorge Díaz Price, un volante ofensivo por izquierda que busca sumar la calidad que mostró en el último torneo en Expansión MX, en donde era considerado ampliamente como uno de los mejores en su posición.

Jorge Díaz Price tiene las facultades como visión, precisión en pases, disparo de larga distancia y en cobro de faltas, llegada y hasta gol, por lo que en el papel luce como una buena apusesta que traen los Diablos procedentes del Cancún FC, por lo que el esfuerzo del cuadro de Mohamed es menor y además es mexicano, lo que ayuda con el tema de las plazas.

En redes sociales, este refuerzo no ha caído muy bien en la afición pues esperan otros nombres, pero videos y estadísticas recientes pueden hacer de Jorge Díaz Price, uno de los mejores refuerzos y callar a retractores.

Así presentó Toluca a Jorge Díaz Price

Jorge Díaz Price, fue presentado con un video en el que hablaban de los deseos para el 2026 y el haber logrado conseguir uno de esos deseos con la llegada de este elemento de mediocampo que se suma al refuerzo Sebastián Cordova quien recientemente fue oficializado.

Además se habla que América y Toluca alistan un intercambio inesperado l o que reforzaría la defensa para los Diablos rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX.

Los antecedentes de Jorge Díaz Price

Jorge Díaz Price tiene 28 años de edad, y su equipo más reciente fue Cancún, pero se le recuerda con León del 2018 al 2023, y luego probó suerte en Chile con el Everton, para regresar hace un año al Cancún.

Su progresión hizo que la gente de Toluca y Mohamed apostaran por él, por lo que tomando en cuenta los antecedentes, tendrá algo que aportar y aunque su posición es similar a la de Vega o Angulo, es una intención ante la posible ausencia por momentos de Vega quien estaría ligado a Selección.