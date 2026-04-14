Toluca, con amplia VENTAJA sobre América en duelos directos; estos son los antecedentes

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes y esperados que hay en la temporada regular. El Clausura 2026 se dice listo para presentar el partido entre Toluca y América, mismo que enfrentará a dos de las mejores escuadras de los últimos años.

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Toluca y América se enfrentaron hace unos meses en la gran final de la Liga BBVA MX, trayendo consigo un resultado positivo para los Diablos Rojos. De hecho, es el cuadro choricero quien presume tener más ventaja sobre los azulcremas en los encuentros que han tenido en los últimos años.

¿Cuál es el palmarés entre Toluca y América?

De acuerdo con el portal Vivo El Futbol, América y Toluca se han enfrentado en un total de 78 ocasiones en las últimas tres décadas. En este aspecto vale decir que dichos duelos son correspondientes tanto a la temporada regular de la Liga BBVA MX como a sus respectivas fases de eliminación.

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En estos 78 compromisos, es Toluca quien tiene ventaja sobre su rival al registrar 31 victorias por 21 empates y 26 descalabros, contando los juegos en el Nemesio Diez y el Azteca / Ciudad de los Deportes. Del mismo modo, los choriceros suman 123 goles a favor por 117 tantos en contra.

Eso sí, la paridad ha aumentado significativamente en los últimos diez cotejos, mismos en donde América suma cuatro triunfos por tres victorias de su rival. No obstante, en estos se debe mencionar la final del Clausura 2025, misma que terminó en favor de los Diablos Rojos.

América vs Toluca; ¿cuándo, dónde y a qué hora será el juego?

Prepárate, pues el duelo está más cerca que nunca. La Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX presentará el partido entre América y Toluca, mismo que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Banorte a las 21:00 horas, tiempo centro de México.