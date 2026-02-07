Partidos de HOY sábado 7 de febrero en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con cinco encuentros continúa la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 del la Liga BBVA MX donde destacan los duelos entre los Diablos Rojos del Toluca vs La Máquina del Cruz Azul (Que podrás ver EN VIVO a través de TV Azteca) y el de las Águilas del América ante los Rayados de Monterrey.

Querétaro vs León - Estadio La Corregidora - 17:00 horas

El escenario para Querétaro en este partido no admite dobles lecturas, ya que el conjunto dirigido por Esteban González todavía busca su primera victoria en lo que va del certamen (E2, P2).

León posee algo más de tranquilidad de cara a este compromiso, pero tampoco atraviesa un momento de lo más destacado. Los “Panzas Verdes” arrancaron el Clausura 2026 con un triunfo, el conjunto no ha vuelto a ganar desde entonces (E1, P2).

Toluca vs Cruz Azul - Estadio Nemesio Díez - 17:00 horas

El bicampeón del futbol mexicano, Toluca ha igualado sin goles en sus dos presentaciones más recientes, algo que ha sorprendido a propios y extraños dado la gran potencia ofensiva que ha mostrado en los tiempos recientes. Los mexiquenses encadena 11 compromisos ligueros sin conocer la derrota en su propio feudo (G8, E3), un tramo en el que anotó dos o más goles en nueve ocasiones.

Cruz Azul está firmando otro gran inicio de año, ya que registra tres triunfos en fila en liga tras caer en la primera jornada, y llega a este duelo luego de vencer 0-3 a domicilio a Vancouver FC en la CONCACAF Champions Cup a mitad de semana.

El encuentro entre Toluca vs Cruz Azul lo podrás ver en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos , Zague y David Medrano.

Atlas vs Pumas - Estadio Jalisco - 19:05 horas

Atlas aprovechó su encuentro ante el sotanero Mazatlán en la jornada anterior para seguir sumando de a tres, consiguiendo una victoria por 1-0 gracias a un gol tempranero. Sus buenos resultados hasta el momento (G3, P1) le permiten comenzar esta jornada en la tercera posición de la tabla.

Tras una contundente victoria por 4-0 ante Santos Laguna en su presentación más reciente, Pumas es uno de los cuatro equipos que se mantienen invictos tras cuatro partidos en este Clausura 2026, aunque sus empates (G2, E2) hacen que comience esta jornada cuarto.

Pachuca vs Juárez - Estadio Hidalgo - 19:06 horas

No registrar derrotas en las últimas tres jornadas del Clausura 2026 puede ser positivo para Pachuca (G1, E2), sin embargo, hay varios factores que pueden ser motivo de preocupación para sus seguidores. Se ha quedado sin anotar en tres de los cuatro partidos que ha disputado, y eso puede encender las alarmas. El entrenador Esteban Solari aún está a la espera de algún refuerzo antes del cierre del mercado de fichajes.

Los números actuales de Juárez no son muy favorables, ya que no ha ganado en sus tres compromisos más recientes (E1, P2) – perdió con Cruz Azul por marcador de 3-4 en su anterior presentación. Sin embargo, la única victoria que registra en el certamen la obtuvo en condición de visitante ante Mazatlán por marcador de 1-2 en su debut, y tiene un registro de tres partidos sin descalabros fuera de casa (G1, E2).

América vs Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes - 21-10 horas

Tras tres partidos consecutivos sin ver puerta rival para comenzar este Clausura, América marcó sus primeros goles en el torneo en su anterior presentación de liga, y afortunadamente fueron suficientes para llevarse los tres puntos. Con apenas cinco puntos, el equipo azulcrema s encuentra hasta el momento en la décima posición.

Tras comenzar este torneo con una derrota ante el vigente campeón. Monterrey ha logrado recuperarse para mantenerse invicto en sus últimos tres partidos de liga (G2, E1). El más reciente fue un 2-2 ante Tijuana, que confirmó a los Rayados como el equipo más goleador del campeonato antes de esta jornada con nueve tantos.

