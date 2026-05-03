Toluca vs Pachuca: Dónde ver EN VIVO y por TV abierta el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 | Presentado por Nissan

Este domingo 3 de mayo, el Estadio Nemesio Díez abre sus puertas para recibir el choque de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 entre el Toluca y Pachuca. Con una Liguilla que promete emociones fuertes, los Diablos Rojos buscan dar el primer golpe en una eliminatoria que cerrará la próxima semana en territorio hidalguense. El partido lo podrás ver EN VIVO a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

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Toluca impone condiciones y golea a León en el cierre de la Jornada 17

La escuadra mexiquense llega a esta instancia con una agenda saturada y una presión máxima. Toluca está dividiendo su atención entre las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf y la Liguilla, pero estas instancias decisivas no comenzó de la mejor manera tras caer por 2-1 contra Los Angeles FC en el choque de ida del certamen continental.

Aunque el equipo definirá esa eliminatoria internacional en casa, ahora la misión inmediata es lograr un buen resultado en el Nemesio Díez ante Pachuca. Jugar frente a su afición es el gran baluarte de los escarlatas, ya que se mantienen invictos en casa en lo que va de 2026 (G7, E3), una fortaleza que será vital para no llegar condicionados al Estadio Hidalgo.

Por su parte, Pachuca fue una de las grandes revelaciones del torneo, aunque su cierre de fase regular dejó dudas tras caer ante Tijuana (1-3) y Pumas (0-2). Los dirigidos por Esteban Solari han demostrado buen futbol lejos de casa, pero su balance de solo tres victorias en ocho salidas (G3, E2, P3) y las ausencias de jugadores clave podrían ser una losa pesada. Además, los Tuzos acumulan tres visitas sin ganar en este inmueble, recibiendo 10 goles en ese lapso.

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¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Este encuentro podrá disfrutarse a través de señal abierta. TV Azteca llevará las emociones del partido de ida totalmente en vivo.