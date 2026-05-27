OFICIAL: Chivas aporta sólo a DOS futbolistas a la convocatoria de la Selección Mexicana

Este martes 26 de mayo del 2026, la entrenadora Vanessa Martínez dio a conocer a través de las redes sociales la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 para gira en Suecia. Una lista de 22 jugadoras convocados para disputar los encuentros correspondientes en la que solo fueron conovcadas dos futbolistas de Chivas.

🇲🇽 Dos #RojiblancasDeSelección fueron convocadas por @Miseleccionfem Sub 23 para su gira por Europa 👇🏼https://t.co/z6ONtgp93t — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) May 26, 2026

Las jugadores convocados por Chivas para la Selección Mexicana Sub-23

Chivas solo tiene a dos futbolistas convocadas para el viaje, las jugadoras son Celeste Espino y Denise Castro.

Celeste Espino es una guardameta con un futuro bastante destacado. Su convocatoria para la gira por Suecia no es ninguna sorpresa pues con sus 22 años ya ha demostrado su gran calidad. Debutó profesionalmente con Chivas a los 17 años en 2020 y con sus grandes atajadas se ha vuelto como una de las futuras opciones del rebaño para defender su puerta.

En 2022 logró ser campeona del Clausura 2022 con el equipo por lo que cuenta con una experiencia destacada que le puede aportar a la Selección Mexicana.

En el caso de Denise Castro, es una delantera destacada por su olfato goleador, remates de cabeza, desbordes y capacidad para definir de cara al arco.

Las dos jugadoras estarán con la Selección Mexicana en su gira en Suecia, en la que se enfrentan contra Noruega el 5 de junio y Suecia el 8 de junio.

La convocatoria de México Sub 23 Femenil

Las jugadoras que fueron convocadas por la entrenadora Vanessa Martínez son:

Porteras: Celeste Espino, Paola Manrique, y Azul Álvarez

Defendas: Natalia Colin, Carol Cázares, Alexandra Godínez, Ana Mendoza, Daniela Monroy, Sofia Ramos y Tanna Sánchez

Mediocampistas: Natalia Coury, Alejandra Lomelí, Sofía Martínez, Xcaret Pineda, Nicole Pérez y Ella Sanchez

Delanteras: Denise Castro, Maribel Flores, Paola García, Lourdes Bosch, Mayalu Rausch y Valerie Vargas