ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana da a conocer su convocatoria

Este martes 26 de mayo del 2026, la Selección Mexicana Sub-23 dio a conocer en sus redes su convocatoria para gira en Suecia. Una lista de 22 jugadores convocados para disputar los encuentros correspondientes.

La lista de convocados por México para su gira en Suecia

Las jugadoras que fueron convocadas por la entrenadora Vanessa Martínez son:

Porteras: Celeste Espino, Paola Manrique, y Azul Álvarez

Defendas: Natalia Colin, Carol Cázares, Alexandra Godínez, Ana Mendoza, Daniela Monroy, Sofia Ramos y Tanna Sánchez

Mediocampistas: Natalia Coury, Alejandra Lomelí, Sofía Martínez, Xcaret Pineda, Nicole Pérez y Ella Sanchez

Delanteras: Denise Castro, Maribel Flores, Paola García, Lourdes Bosch, Mayalu Rausch y Valerie Vargas

"La lista de nuestras convocadas que viajarán a la Gira en Suecia 🇸🇪 para representar a nuestro país… 👊✨

¡VAMOOOOOOOOOOS EQUIPO! 🇲🇽🙂‍↕️

#Sub23 | La lista de nuestras convocadas que viajarán a la Gira en Suecia 🇸🇪 para representar a nuestro país… 👊✨

¡VAMOOOOOOOOOOS EQUIPO! 🇲🇽🙂‍↕️ pic.twitter.com/nZvp2fWjSu — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) May 26, 2026

Chivas solo tiene a dos futbolistas convocadas

Chivas solo tiene a dos futbolistas convocadas para el viaje, las jugadoras Celeste Espino y Denise Castro.

Monterrey aporta a 7 futbolistas a la convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana terminó convocando a siete jugadores de Rayadas de Monterrey, las cuales son: Paola Manrique, Carol Cázares, Daniela Monroy, Tanna Sánchez, Sofía Martínez, Nicole Pérez y Valerie Vargas.

