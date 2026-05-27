OFICIAL: Hugo Sánchez, nuevo DT del Necaxa

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el conjunto del Necaxa dio a conocer el nombramiento de Hugo Sánchez Gutiérrez como su nuevo director técnico para la temporada Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, apostando por la identidad del club para revertir una racha complicada.

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El panorama que recibe el nuevo estratega no es sencillo. Las Centellas del Necaxa viene de firmar una campaña sumamente dolorosa en el Torneo Clausura 2026, certamen en el que concluyeron en el lugar 18 y último de la tabla general. Con apenas 4 puntos cosechados a lo largo de las 17 jornadas del torneo regular (producto de una victoria, un empate y 15 derrotas), la escuadra hidrocálida cerró la temporada en el fondo, arrastrando además una abultada cuota de 62 goles en contra.

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Le damos la bienvenida a Hugo Sánchez a esta nueva etapa junto a nuestro equipo femenil. ⚡️



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¿Quién es el Hugo Sánchez que dirigirá a Necaxa Femenil?

Aunque comparte un nombre legendario en el balompié nacional, Hugo Sánchez Gutiérrez ha forjado su propio camino lejos de los reflectores mediáticos, ganándose a pulso la etiqueta de "hombre de casa" en la institución de Aguascalientes. Su trayectoria está estrechamente ligada al desarrollo del talento juvenil de la entidad, habiendo desempeñado diversas responsabilidades directas con varios de los equipos con límite de edad en las fuerzas básicas de los Rayos.

Sánchez Gutiérrez es un viejo conocido del entorno institucional y conoce a la perfección las entrañas del club.

