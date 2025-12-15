En Toluca vs Tigres: este es el sueldo que gana un árbitro en una final de la Liga BBVA MX
César Ramos dirigió la Gran Final del Apertura 2025 y se habría llevado más de 100 mil pesos de premio
Aunque Alexis Vega fue el autor del penal definitivo y Antonio Mohamed confió en él , hubo otras piezas fundamentales en la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Para que el partido entre Toluca y Tigres se pudiera disputar tuvo que haber un equipo arbitral, el cual habría ganado mucho dinero de sueldo gracias a participar en el duelo definitivo.
Este tipo de partidos siempre generan preguntas, como por qué Ángel Correa pateó un penal cuando no le tocaba o cuánto gana el árbitro que está cargado de presión en el partido más importante del semestre. La respuesta es compleja: el salario no es revelado oficialmente y no es un sueldo fijo, sino que tiene ciertas variantes. Sin embargo, se habla de 150,000 pesos mexicanos.
Los árbitros de la final tienen salarios fijos y ganan más que en un partido común
Al margen del salario fijo mensual que perciben los silbantes, los salarios de los árbitros dentro de la Primera División en México ascienden a 40 mil pesos por partido. No obstante, este número aumenta cuando se trata de partidos definitorios. De hecho, distintos reportes aseguran que los jueces centrales podrían ganar hasta 150 mil por una final de la Liga BBVA MX.
Según Marca, el sueldo de los asistentes es inferior al del árbitro central (César Ramos). Estos cobran cerca de 25 mil pesos por partido simple, mientras el cuarto árbitro gana $10,000 en un partido de fase regular.
El árbitro de la final entre Toluca y Tigres tuvo una tarea muy difícil
César Arturo Ramos Palazuelos fue el árbitro de Toluca y Tigres en el Estadio Nemesio Diez. Al margen de las polémicas, supo llevar un partido realmente difícil y que se definió tras una extensa tanda de penaltis (9-8 tras 24 ejecuciones totales) luego de una serie larguísima (0-1 y 2-1 en tiempo los 210 minutos jugados).
Tmb hay que decirlo,sin apuntar o decir que cierto equipo "robó" (porque decir esas cosas demuestra que lo único que pasa esq le tienes envidia al equipo que ganó) el arbitraje de Cesar Arturo Ramos fue lamentable,2 rojas perdonadas a Toluca y un montón de faltitas no pitadas... pic.twitter.com/840IPYc53T— Brianismo | 7⚡️ (@_axxeel11) December 15, 2025
¿Quiénes fueron todos los árbitros de la final entre Toluca y Tigres?
- Árbitro central: César Arturo Ramos
- Asistente 1: Alberto Morín
- Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra
- Cuarto árbitro: Luis Enrique Santander
- VAR: Diana Stephania Pérez Borja
- AVAR: Erick Yair Miranda.