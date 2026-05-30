Toluca vs Tigres: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión en directo HOY sábado 30 de junio, partido de Final de Concachampions 2026; marcador online, por internet y en línea

Toluca recibe a Tigres en la Final de la Concachampions 2026. Dirigidos por Antonio Mohamed, los 'Diablos Rojos' encaran el partido con la ventaja de jugar en casa, decisión tomada debido a que el cuadro Escarlata obtuvo un mejor desempeño acumulado en el torneo que su rival.

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Jugando frente a su gente, Toluca llega al encuentro tras haber eliminado a LAFC en la instancia de semifinales. Por su parte, la escuadra de la UANL llega de vencer a Nashville en la ronda anterior.

Alineaciones Toluca vs Tigres

Toluca: L. García, S. Simón, B. Méndez, E. López, F. Pereira, F. Romero, M. Ruiz, Helinho, J. Angulo, N. Castro y Paulinho.

Tigres: N. Guzmán, J. Garza, Romulo, Joaquim, V. Loroña, C. Araújo, F. Gorriarán, O. Herrera, Á. Correa, D. Lainez y R. Aguirre.

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Horario de Toluca vs Tigres en vivo hoy 30 de mayo 2026

El partido entre Toluca y Tigres por la final de la Concacaf Champions Cup se jugará en punto de las 18:00 horas, juego con sede en el Estadio Nemesio Diez.



Horario: 18:00 PM

Estadio: Nemesio Diez.

Fecha: 30 de mayo de 2026.

¿Dónde ver en vivo el resultado de Toluca vs Tigres?

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